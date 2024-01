Pse nuk duhet të flini menjëherë pasi keni ngrënë

Ndërsa një vakt i lehtë para gjumit është zakonisht i padëmshëm, të shkosh në shtrat me stomakun plot mund të jetë i dëmshëm për cilësinë e gjumit dhe shëndetin e përgjithshëm.

Kur shkoni për të fjetur, trupi juaj fokusohet në pushim dhe rikuperim, jo në tretje. Ushqimi menjëherë para gjumit mund të prishë procesin e tretjes, duke çuar në parehati, probleme me stomakun dhe metabolizëm të kompromentuar.

Me kalimin e kohës, kjo mund të kontribuojë në shtimin e peshës dhe gjendjet shëndetësore të lidhura me to.

Gjithashtu ajo që ka rëndësi është madhësia e vaktit. Vaktet më të mëdha janë përgjithësisht më të vështira për t’u përpunuar nga sistemi tretës, veçanërisht kur jeni shtrirë.