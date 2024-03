Pse njerëzit e lindur në muajin Mars janë të veçantë?

Sipas këtij studimi të gjumit të publikuar nga Biblioteka Kombëtare e Mjekësisë, zakonet e gjumit ndikohen nga koha kur lindni. Gjetjet sugjerojnë se fëmijët e lindur në pranverë dhe verë priren të qëndrojnë zgjuar më vonë se ata të lindur gjatë muajve të dimrit për shkak të rritjes së periudhës së fotove menjëherë pas lindjes, e cila çon në vonesë të fazës (trupi juaj ju thotë se është natë dhe rrjedhimisht koha e gjumit) të njeriut. sistemi cirkadian.

Marsi është muaji i ëndërrimtarëve dhe heronjve

Të lindurit në shenjën e Peshqve janë gjithashtu karizmatikë, të dashur dhe bujarë . Nëse keni një fëmijë të Peshqve, mbështetni imagjinatën e tyre të pakufishme me shumë lojëra shtirëse, mundësi krijuese dhe lojëra. Për shkak se të lindurit nën këtë gjysmë të shenjës së zodiakut të marsit janë empatikë, ata do të shkojnë përtej dhe më tej për të dashurit e tyre.

Guri i lindjes për muajin mars përfaqëson rininë, shëndetin e mirë dhe shpresën

Perlë e çmuar akuamarin është një ngjyrë blu luksoze, dhe megjithëse nuk konsiderohet një gur i çmuar, shpesh shoqërohet jo vetëm me shëndet të mirë dhe shpresë, por edhe me një ndjenjë qetësie, besimi dhe frike. Sipas Truly Experiences, marinarët mbanin me vete akuamarin në udhëtimet detare për t’u mbrojtur, pasi perlë gjysmë e çmuar mendohej të ishte thesari i sirenave.

Foshnjat e Marsit kanë shikim mjaft të mirë

Ndërsa foshnjat e lindura në dimër kanë vizionin më të mirë në përgjithësi, foshnjat e lindura në pranverë është treguar të kenë shikim më të mirë se miqtë e tyre të verës, sipas një studimi me 300,000 aplikantë ushtarakë . Një bashkautor i studimit shpjegon se foshnjat e lindura në muajt e verës kanë një shans 25% për t’u bërë miop. Arsyeja? Studimi sugjeron se shkaku mund të jetë ekspozimi afatgjatë ndaj dritës natyrore në fillimet e jetës.

Vetmia është një domosdoshmëri për disa nga ata që kanë ditëlindjen në Mars

Foshnjat e peshqve (19 shkurt-20 mars) i duan njerëzit, por po aq e duan vetminë. Të njohur si super kreative dhe me imagjinatë, foshnjat e marsit kënaqen duke humbur në mendimet e tyre dhe janë të kënaqur të kalojnë kohë vetëm.

Foshnjat e Marsit janë romantike dhe plot shpirt

Të udhëhequr më shumë nga intuita sesa nga struktura , të lindurit në shenjën e Peshqve janë partnerë dhe miq idealë. Ata priren të jenë të dhembshur dhe kanë një zemër të hapur që fal dhe harron lehtësisht. Ata mund të prekin ndjenjat e të dashurve të tyre dhe të jenë empatikë, gjë që është një plus në momentet e konfliktit.