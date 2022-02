Pse disa njerëz kanë më shumë ftohtë se të tjerët?

Ju vishni dy pulovra dhe çorape të trasha dhe xhaketën dhe takat tuaja të ngushta! Edhe ju pyesni veten, “pse kam ftohtë” ???? Vërtet, pse e perceptoni të ftohtin ndryshe nga ata që ju rrethojnë dhe pse disa njerëz ftohen më shumë se të tjerët? Jemi në zemër të dimrit dhe veshjet tona të trasha dhe të ngrohta janë të nevojshme për të përballuar temperaturat e ulëta. Por me një vështrim rreth jush kupton se nuk jemi të gjithë njësoj (trashë) të veshur, as nuk jemi të ftohtë në të njëjtën masë. Në fund të fundit, cila është arsyeja që nuk ecni dot pa shall dhe çorape të trasha, ndërkohë që rreth jush ka njerëz që e përballojnë të ftohtin, edhe pse veshin vetëm një pulovër të hollë? Jeni thjesht duke ekzagjeruar apo përgjigja është diku tjetër?

Termostati ynë i brendshëm

Mënyra se si ne e perceptojmë temperaturën lidhet me qendrën termorregulluese të trupit, një “termostat” që ndodhet në trurin tonë. Roli i tij kryesor është të mbajë një temperaturë konstante të brendshme të trupit tonë në mënyrë që të gjitha organet të mund të funksionojnë siç duhet dhe të mund të kryhen të gjitha funksionet e trupit. Një punë e dytë që bën “termostati” është zbulimi i ndryshimeve të temperaturës dhe dërgimi i mesazheve përkatëse. Për shembull, mund t’ju thotë se keni nevojë për më shumë kalori kur është ftohtë dhe ju motivon të hani më shumë. Tani e kuptoni pse me ardhjen e të ftohtit, çokollata bëhet miku juaj i ri më i mirë!

Termostati juaj i brendshëm

Kur ftoheni, dridheni. “Ky dridhje muskulore, siç quhet shkencërisht, është mënyra sesi trupi duhet të rrisë temperaturën e trupit kur është ftohtë”, thotë Anastasia Moschovaki, mjeke specialiste. Përveç dridhjes, temperaturat e ulëta rrisin metabolizmin, rrjedhjen e gjakut dhe presionin e gjakut në arterie dhe ngushtojnë enët e gjakut për të reduktuar humbjen e nxehtësisë nga trupi në mjedis.

Pse femrat ftohen më shumë se meshkujt?

Përqindja e indeve yndyrore dhe muskulore në trupin tonë ndikon në mënyrën se si ne i perceptojmë ndryshimet në temperaturë. Zakonisht femrat kanë norma më të ulëta në të dy llojet e indeve, kështu që po, është një lëndë organike që ftohemi dhe kemi këmbë të akullta! Një arsye e dytë është se gratë zakonisht kanë një indeks të masës trupore (BMI) më të ulët se burrat. Nëse BMI juaj është nën 18.5, do të thotë se nuk keni mjaft inde yndyrore për të “izoluar” trupin tuaj, por edhe se ndoshta nuk hani mjaftueshëm! Në këtë rast, metabolizmi juaj e ka të vështirë të prodhojë nxehtësi të mjaftueshme, duke rezultuar në më shumë ftohtë se të tjerët.

Një ide e mirë për të mbajtur ngrohtë

Supat, pijet e nxehta, ushqimet pikante dhe të yndyrshme janë një mënyrë për të rritur temperaturën e brendshme të trupit tuaj, pasi ato kanë një efekt kalorik.