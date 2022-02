Profesioni që ju shkon më shumë, sipas shenjës suaj

Dashi- Sipërmarrës

Ju s’keni frikë të provoni ide të reja biznesesh që ju lindin në mendje. Si shenjë zjarri që jeni, dini si të merrni iniciativa dhe nuk i trembeni risqeve. Shto këtu edhe aftësitë për të qenë lider i lindur, sipërmarrja është fusha juaj.

Demi- Shkrimtar

I novelave romantike. Mund të bëheni shkrimtarë shumë të mëdhenj falë aftësisë që keni për të bashkuar bukur romanticitetin dhe prakticitetin e jetës së përditshme.

Binjakët- Influencer

Dini të komunikoni në mënyrë perfekte, jeni interesantë, të shoqërueshëm dhe bindës në çfarë thoni. Kaq mjafton për të ndikuar tek të tjerët teksa ju dëgjojnë dhe shohin.

Gaforrja- Kujdestar

Nisur nga natyra emocionale dhe fakti që i kuptoni mirë edhe ndjesitë e pashprehura ju bën kujdestarë perfekte të njerëzve që kanë nevojë për ju. Qofshin këta fëmijë, të moshuar apo çfarëdolloj grupi tjetër. Energjia juaj është qetësuese.

Luani- Gjithçka që argëton të tjerët

Ju jeni epiqëndra dhe të tjerët duan t’ju afrohen si me magnet. Gjithçka që ka të bëjë me performancën do t’ju shkonte sepse jeni ekspresivë dhe sharmantë. Televizioni është një fushë që do t’ju shkonte për mrekulli.

Virgjëresha- Mjekë

Të organizuar, detajistë dhe shumë praktik në të njëjtën kohë. Dini si t’i merrni seriozisht gjërat, aq më tepër nëse lidhen me shëndetin dhe rutinën e përditshme. Natyrës suaj perfeksioniste do t’i shkonte për shtat mjekësia.

Peshorja- Të parët për të bërë kombinimet më të mira në çifte

Ata mund ta përdorin objektivitetin dhe intuitën që kanë në lidhje me romancën edhe si profesion! E dinë mirë vlerën e ekuilibrit dhe kanë aftësitë më të mira për të kombinuar dy njerëz në mënyrë romantike.

Akrepi- Artist

Mund të jeni muzikant apo regjisor. Nisur nga emocionet e thella që mbani brenda vetes, keni fuqinë për të ndryshuar botën sipas syve tuaj. Jeni imunë ndaj kritikave pa baza dhe aftësia për të dëgjuar me qetësi ju bën edhe më kreativë.

Shigjetari- Diplomat

Eshtë e vështirë për një Shigjetar të rrijë në një vend për shumë gjatë, ndërkohë që mund të eksplorojë vende të tjera në botë. Marrëdhëniet ndërkombëtare, apo diplomacia janë fusha interesante që një Shigjetar mund t’i bëjë në mënyrë perfekte.

Bricjapi- CEO

Të fokusuar, të disiplinuar dhe të dashuruar pas punës, Bricjapi do të ishte një drejtor ekzekutiv i përkryer. E gjejnë veten tek drejtimi i një ekipi dhe janë 100% të dedikuar.

Ujori- Aktivist

Janë gjithë kohës duke kërkuar për ndryshim dhe rebelohen lehtë. Si shenjë Ajri e kanë të nevojshëm të mos qëndrojnë në një vend të caktuar për shumë gjatë dhe në të njëjtë kohë duan të ndihen pjesë e komunitetit duke bërë gjëra për ta. Punët vullnetare, aktivistët apo edhe politika janë fusha që do t’i përshtateshin një Ujori për sa kohë i bëjnë bazuar tek morali dhe instikti për të ndihmuar të tjerët.

Peshqit- Psikologë

Imagjinata, empatia dhe intuita e zhvilluar ju bëjnë perfektë për të qenë psikologë të zotë. Nëse ekziston dikush që mund të përballojë emocionet kaotike që përjeton një njeri dhe t’i sqarojë ato me hollësi, janë Peshqit. Shtoji këtë dhe ndjeshmërinë e lindur ndaj të tjerëve, i bën psikologë perfekte.