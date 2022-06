Probleme me pagjumësinë? Këto pesë pije do t’ju ndihmojnë të flini më lehtë

Pagjumësia mund të jetë pasojë e shumë gjendjeve, ndaj duhet t’i kushtojmë vëmendje asaj që pimë edhe disa orë para se të shkojmë në shtrat, paralajmërojnë ekspertët.

Albeu.com ju rendit më poshtë disa këshilla:

Çajrat janë pije që na ndihmojnë të flemë më lehtë

Një filxhan çaj bimor në mbrëmje duhet të bëhet një ritual. Nj çaj që mund ta bëni vetë, i cili mund të ulë nivelin e kortizolit, një hormon stresi dhe të na ndihmojë të flemë më lehtë, është i ashtuquajturi çaji “tulsi”. Dhe është shumë e lehtë për t’u bërë. Do t’ju duhen: 8 gjethe borziloku, dy lugë çaji mjaltë, gjysmë lugë çaji pluhur kardamom jeshil (një lloj xhenxhefili, i disponueshëm në dyqanet e ushqimeve të shëndetshme), dy centimetra e gjysmë nga rrënja e xhenxhefilit të zakonshëm të copëtuar në gjethe, një lugë gjelle, lëng limoni, dy gota e gjysmë ujë. Zieni ujin, shtoni erëzat dhe barishtet, xhenxhefilin e grirë, pluhurin e kardamomit dhe lëreni të ziejë. Lëreni të gatuhet në zjarr të ulët derisa uji të pakësohet në vetëm dy gota. Kullojeni, shtoni limon dhe mjaltë.

Si ky, çaji i valerianës, i lules së pasionit dhe i kamomilit janë gjithashtu pije qetësuese, por kanë një mekanizëm paksa të ndryshëm për gjumë të mirë. Ka elementë te lulepasioni, kamomili dhe rrënja e sanëzës që janë treguar disi qetësuese. Valeriana mund të jetë veçanërisht e dobishme për ankthin, përfundoi një studim i botuar në Journal of Evidence-Based Integrative Medicine.

Qumësht i ngrohtë me shafran të Indisë

Me siguri keni dëgjuar se një gotë qumësht i ngrohtë para gjumit është një pije që na ndihmon të flemë më lehtë. Por për shumë njerëz qumështi i ngrohtë nuk është i shijshëm dhe mund të shkaktojë probleme me tretjen. Ka alternativa: qumësht vegjetal bajame, kokosi, tërshërë… Ngrohni qumështin, shtoni një lugë çaji erëz shafran i Indisë, i cili ka veti anti-inflamatore. E trazojmë mirë, e ëmbëlsojmë manukën me mjaltë dhe e spërkasim me arrëmyshk të bluar, karafil dhe/ose kanellë. Kombinimi është anti-inflamator, dhe mjalti manuka është i shkëlqyeshëm për shëndetin dhe imunitetin e zorrëve.

Ujë i thjeshtë

Ka një arsye pse shumë prej nesh mbajnë një gotë ujë pranë shtratit gjatë natës: kjo pije është pa kalori, nuk përmban sheqer të shtuar dhe ruan një ndjenjë hidratimi. Për të fjetur mirë gjatë natës, përpiquni të konsumoni më shumë ujë më herët gjatë ditës: nëse pini shumë në orët para gjumit, dëshira për të urinuar mund t’ju zgjojë në mes të natës.

Disa kërkime sugjerojnë se pirja e lëngut të vishnjës mund t’ju ndihmojë të bini në gjumë, veçanërisht nëse keni pagjumësi. Në një studim të vogël që përfshin të rriturit mbi 50 vjeç, ata që pinin gjysmë litër lëng vishnje dy herë në ditë për dy javë arritën 84 minuta gjumë shtesë, krahasuar me të anketuarit që konsumuan një pije placebo, shkruan revista. Journal of Therapeutics”. Cili është sekreti? Disa kimikate në vishnja rrisin disponueshmërinë e triptofanit, një aminoacid i përfshirë në prodhimin e neurotransmetuesit serotonin, i cili lidhet me gjumë të shëndetshëm.

Një filxhan ashwagandha

Ashwagandha është një bimë medicinale e lashtë dhe mund të jetë e dobishme kur bëhet fjalë për gjumë më të mirë. Ashwagandha konsiderohet një adaptogen sepse ndihmon trupin të përshtatet dhe të kontrollojë stresin. Hulumtimi i ri, duke përfshirë një studim të vogël me 60 të rritur, i botuar në revistën Cureus, zbuloi se marrja e ashwagandha ndihmoi në uljen e niveleve të kortizolit dhe përmirësimin e cilësisë së gjumit. Ky çaj mund të jetë veçanërisht i dobishëm në reduktimin e niveleve të ankthit. Ashwagandha mund ta gjeni në pije të gatshme, përzierje çaji dhe si pluhur që mund ta shtoni në pije sipas dëshirës tuaj.