Prill 2024: Këto shenja do të kenë zhvillime në jetën e tyre profesionale

Prilli 2024 nis premtues për Gaforret, pasi nga data 5/4 deri në 29/4 Afërdita do të jetë në shtëpinë e tyre të 10-të të biznesit, duke sjellë dallime, favore, por edhe mjaft besim për të provuar ose për të rrezikuar pak, pavarësisht nëse është për interesin e tyre ose për një sipërmarrje të re që do t’u sjellë fitime.

Nga ana tjetër, Binjakët e dhjetëditëshit të dytë dhe veçanërisht të 3-të do të vazhdojnë të vuajnë nga Marsi te Peshqit, i cili do të qëndrojë në shtëpinë e tyre të 10-të, gjatë gjithë muajit.

Në fakt, aspektet e tij me Jupiterin, Uranin dhe Neptunin ndoshta parashikojnë ngatërresa të këqija, me zhvillime që do t’i befasojnë ose do t’i zhgënjejnë në mënyrë të pakëndshme. Dhe ata duhet t’i mbajnë sytë hapur, pasi armiqtë mund të maskohen si miq edhe pse “Halloween” ka kaluar.

Dashi dhe Peshorja e dhjetëditëshit së tretë duhet të jenë gjithashtu dyshues, të heshtur dhe veçanërisht modestë dhe të përulur, pa dhënë një objektiv, pasi Marsi godet boshtin e shtëpisë së tyre 6-12 . Është më mirë në këtë kohë të mbledhësh asat nën mëngë sesa të hapësh frontet.