Prek 1 ne 10 persona, ja se si të trajtoni këtë problem duke përdorur kripën e himalajes

Sipas Migraine Research Foundation mbi 1 miliardë njerëz në të gjithë botën vuajnë nga migrena e ky numër duket se rritet ndjeshëm vit pas viti.

1 në 10 persona vuan nga kjo sëmundje, e ndonëse nuk është e rrezikshme për jetën, shenjat neurologjike të kësaj sëmundjeje ndikojnë negativisht në cilësinë e jetës.

Në një studim të publikuar në Journal of Herbal Medicine, hulumtuesit kanë dalë në përfundimin se kripa e himalajes së bashku me lëngun e limonit ndihmojnë në trajtimin e dhimbjeve të kokës.

Ajo që duhet të bëni është të shtry dhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë e ta përzieni me 2 lugë kripë rozë (Himalaje). Dhi. mbja e kokës do të pushojë brenda pak minutave dhe kjo pije nuk ka asnje efekt anësor.

Kjo kripë përmban 84 elemente, të cilat ndihmojnë për rritjen e nivelit të seretoninës (hor. monit të lumturisë) dhe forcojnë sistemin nervor.

Efektet pozitive të kripës së Himalajes:

Rregullon nivelin e sheqerit në gjak.

Rrit përçueshmërinë tek qelizat nervore për përpunimin e informacionit dhe komunikimin.

Pastron sinuset e bllokuara (që mund të jenë një nga shkaktarët e dhi mbjes së kokës).

Nxjerr acidet nga qelizat e trupit, sidomos qelizat e trurit.

Rrit nivelin e seretoninës dhe melatoninës

Vepron si një element i fortë kundër depresionit.

Efektet pozitive të lëngut të limonit:

Kjo pije, e pasur me vitaminën C dhe antioksidues, largon të gjitha toksina nga trupi dhe ju jep një ndjesi lehtësie.

Balancon nivelet e pH-it në trup.

Mbron sistemin imunitar.

Ushqen trurin dhe qelizat nervore.

Ul inflamacionin në të gjithë trupin (dhi. mbja e kokës është një lloj inflamacioni, prandaj lëngu i limonit e lehtëson atë).