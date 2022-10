Po e kurseni apo po e çoni dëm? Mësoni këtu sa zbutësh rrobash duhet të përdorni gjatë larjes

Për të larë në mënyrë efektive rrobat tuaja, duhet të përdorni maksimumi vetëm 2 lugë gjelle për lavatriçe, këshillojnë ekspertët. Studimet thonë se për lavatriçet më të mira, 1 lugë gjelle është e mjaftueshme për të larë më së miri një ngarkesë mesatare, e cila zakonisht peshon rreth 8 kilogramë. Dhe nëse jeni duke larë duart, rekomandohet që të përdorni edhe më pak.

“Kur bëhet fjalë për detergjentin e rrobave, një sasi më e ulët do të pastrojë shumë mirë”, – shkruajnë mediat e huaja.

Sasia e detergjentit që duhet të shtoni ndryshon shumë midis markave, por mbani në mend se pjesa e pasme e shishes suaj mund të rekomandojë që të përdorni më shumë se 2 lugë gjelle për ngarkesë.

Rrobat tuaja mund të prishen nëse përdorni detergjent me efikasitet të lartë (HE), i cili është bërë nga formula me përqendrim të lartë dhe me sfumim të ulët.

Ekspertët shpjegojnë se detergjentët HE janë të paktën dyfishi i përqendrimit të detergjenteve tradicionale.

Për të pastruar rrobat tuaja, një lavatriçe me efikasitet të lartë përdor më pak ujë sesa një lavatriçe tradicionale, kështu që ka edhe më pak ujë për të holluar detergjentin.

Rekomandohet që të përdoren vetëm detergjentët e lëngshëm, pasi është i tretur paraprakisht.

Detergjenti pluhur nuk rekomandohet shpesh pasi gjatë larjes jo gjithmonë shpërndahet dhe mund të mblidhet topa-topa në rroba tuaja.