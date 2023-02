Plutoni në Ujor pas 200 vjetësh, ndryshime të mëdha në muajin mars, astrologia tregon çfarë e pret shenjën tuaj

Plutoni ndryshon shenjat këtë muaj, dhe kjo ndodh vetëm një herë në gjeneratë, sipas astrologëve. Ndërsa Plutoni kalon në Ujor, ekspertët e astrologjisë sugjerojnë që bota të shkojë drejt një shoqërie më humanitare. Astrologia Inbaal Honigman, tha: “Marsi i vitit 2023 na bën thirrje të shqyrtojmë qëndrimet tona ndaj barazisë dhe bamirësisë. Dy ndërrime të rëndësishme planetare ndodhin këtë muaj, të dyja rreth Ujorit, mjaft interesante.

Së pari, planeti Saturn, planeti i Karmës, lëviz nga Ujori te Peshqit në datën 7. Saturni ka qenë në Ujor për më shumë se dy vjet, kështu që ndryshimi do të thotë se disa qëndrime globale mund të ndryshojnë rreth çështjeve mjedisore dhe do të tërheqin telat e zemrës – ndoshta një incident ekologjik.

Planeti Pluton, planeti i përfundimeve dhe fillimeve, kalon në Ujorin më 23, për herë të parë në 200 vjet, kështu që do të ketë një zbatim më të fuqishëm të legjislacionit rreth barazisë.”

Dashi

Lajm i mirë në frontin e romancës, Dashi! Afërdita, planeti i dashurisë dhe shtëpia është në shenjën tuaj deri në datën 16, dhe kjo do të thotë se, pavarësisht nëse jeni duke u përpjekur të takoni dikë të ri apo të joshni dikë të vjetër, po funksionon.

“Bekimet e Venusit ju bëjnë tërheqës për të gjithë. Dhe si përfundim, planeti bujar Jupiter është në shenjën tuaj gjatë gjithë muajit, duke sjellë fat të mirë me para, kështu që ju mund të shkoni në takime në vende të bukura.”

Demi

“Ju jeni një shenjë me fat që shumë veta e kanë zili, sepse planeti juaj sundues është Venusi, i quajtur pas perëndeshës së dashurisë dhe bukurisë, kështu që stili juaj i lehtë dhe humori i hidhur nuk janë rastësi”, shtoi ajo.

“Këtë muaj, planeti Venus i dashurisë është në shenjën tuaj nga data 16 e tutje, ndaj përgatituni për letrat e dashurisë, pasi do të jetoni jetën tuaj më të mirë romantike. Meqenëse planeti juaj sundues është në shenjën tuaj personale, ai ndihet si në shtëpinë tuaj, kështu që efektet në jetën tuaj të dashurisë mund të jenë ekstreme.

Binjakët

“Gjithçka është e dyfishtë për ju gjithsesi, Binjakë,” vazhdoi astrologia. “Ju i shihni të dyja anët e çdo historie dhe ndjeni dy emocione të kundërta rreth çdo situate. Ju shikoni të mirat dhe të këqijat në jetë, të dyja në të njëjtën kohë.

“Këtë muaj, një lloj planeti i dyfishtë është në shenjën tuaj – Marsi, planeti i pasionit dhe i luftës. Pra, deri në datën 24, ndërsa Marsi është në Binjakët, ju i pëlqeni të gjithëve, por edhe dëshironi të luftoni me ta. Në të dyja rastet, sigurohuni që të merrni frymë thellë dhe të pyesni veten se sa larg doni të shkoni.”

Gaforrja

“Ujërat e ndryshueshme të humorit tuaj nuk janë asgjë e re – ju mund të kaloni nga mënyra melankolike në modalitetin e festës brenda një ore,” tha Inbaal. “Sundimtari juaj është hëna ëndërrimtare dhe ajo kalon në një shenjë të re çdo dy ditë e gjysmë, prandaj mund të dukeni me humor. Më pas, më 12 mars 2023, tre planetë të tërë formojnë një kënd të favorshëm me hënën.

“Vetë Dielli, si dhe Mërkuri, planeti i komunikimit dhe gjithashtu Neptuni, planeti i fantazisë bashkohen të gjithë së bashku në një mënyrë pozitive. Kjo është një ditë për të bërë një lëvizje të guximshme dhe për të ndjekur ëndrrat tuaja – në mënyrë që ato të pushojnë së qeni ëndrra dhe të bëhen realiteti juaj.”

Luani

“Fundi i muajit ndihet si një frymë e freskët për ju!” Ajo vërejti. “Meqenëse sundoheni nga Dielli, ditët dhe muajt tuaj do të ndryshojnë dhe ndryshojnë ndërsa dielli kalon nëpër shenja.

“Deri në datën 20, është ende sezoni i Peshqve dhe dielli është në Peshqit ëndërrimtarë dhe intuitivë, kështu që ju ndiheni më romantikë dhe në harmoni me ata që ju rrethojnë. Kur dielli shkon në Dashi të zjarrtë, ju ndiheni përsëri si vetvetja juaj e vjetër, aktiv, i gjallë dhe i shoqërueshëm. Do të ndiheni sikur mund të luani kumar dhe të mos humbni kurrë, sepse Peshqit ju japin intuitën e tyre dhe Dashi guximin e tij.”

Virgjëresha

“Hëna e plotë në Virgjëresha më 7 të muajit ndodh vetëm gjatë sezonit të Peshqve, një herë në vit,” vuri në dukje ekspertja. “Kjo është një kohë manifestimi për ju – shikoni se çfarë dëshironi nga jeta, shkruani disa qëllime dhe më pas vendosni një plan për t’i arritur ato. Hëna juaj e plotë do të bëjë që rrethanat të ndryshojnë në favorin tuaj.

“Gjatë muajit mars, planeti juaj sundues, Mërkuri i zhurmshëm kalon nëpër tre shenja, Ujori, Peshqit dhe Dashi, që do të thotë se stili juaj i komunikimit do të ndryshojë pas datës 3 dhe përsëri pas datës 19.”

Peshorja

“Harmonia dhe ekuilibri janë një pjesë e madhe e identitetit tuaj, dhe ju absolutisht i shmangni konfrontimet aq sa mundeni”, tha Inbaal. “Planeti juaj në pushtet Venusi është aq elegant sa mund të jetë dhe këtë muaj ai lëviz mes dy prej aleatëve tuaj më të mëdhenj, gjë që është një lajm i mirë.

“Deri në datën 16, Venusi është në Dashi, shenja juaj e kundërt e përsosur. I jep një pranverë hapit tënd dhe ndihesh i pamposhtur. Nga data 17 e tutje është në Demi, i cili gjithashtu sundohet nga Venusi, kështu që ju ndiheni të lidhur dhe të kuptuar nga ata që ju rrethojnë.

Akrepi

“Ka një ndryshim shumë të madh që vjen për ju, Akrep,” tha ajo. “Plutoni, planeti i përfundimeve dhe fillimeve, i cili është planeti juaj sundues, po lëviz në një shenjë të re për herë të parë në 15 vjet.

“Lëvizja është në Ujori, i cili do t’ju ndikojë me natyrën e tij humanitare dhe do t’ju shtyjë të merrni pjesë aktive në çuarjen përpara të kauzave mjedisore. Plutoni nuk ka qenë në Ujor që nga viti 1798, kështu që ju do të vëzhgoni disa ndryshime të mëdha rreth jush.

Shigjetari

“Ju jeni një shenje festive nga natyra – kjo ndikohet nga planeti juaj sundues, Jupiteri, planeti i zgjerimit, i cili është një planet bujar dhe argëtues,” vuri në dukje astrologia.

“Ti je një shpirt i lirë, dhe këtë muaj, edhe më shumë. Jupiteri është në Dashi të zjarrtë për të gjithë muajin! Që do të thotë se je edhe më entuziast, edhe më i pavarur, edhe më i eksituar se zakonisht, dhe kjo është shumë!”

Bricjapi

“Është një kohë mbarimi për ju, pasi qëndrimi i gjatë i Plutonit në shenjën tuaj vjen në përfundim,” vazhdoi ajo. “23 Marsi 2023 është një moment i shumëpritur, kur Plutoni, planeti i përfundimeve dhe fillimeve, largohet nga shenja juaj. Hera e fundit që Plutoni doli nga Bricjapi ishte viti 1778, një kohë e ndryshimeve të mëdha globale, revolucioneve të suksesshme dhe krijimit të perandorive të reja. Është magjepsëse të provosh dhe të hamendësosh se çfarë ka përpara.”

Ujori

“Ndryshim i madh në shenjën tuaj këtë muaj, pasi planeti Saturn, planeti i karmës dhe sunduesi juaj personal, po largohet nga shenja juaj”, tha Inbaal.

“Saturni ka qenë në Ujor për dy vjet, dhe ju jeni ndjerë sikur pjesa tjetër e botës ishte në përputhje me natyrën tuaj bamirëse, humanitare.

“Tani po ju lë dhe ndiheni sikur era është jashtë velat tuaja nga data 7. Në një rastësi interesante, planeti Plutoni, i cili sundon përfundimet dhe fillimet e reja, hyn në shenjën tuaj në datën 23, për herë të parë në më shumë se 200 vjet, kështu që era është përsëri në kurrizin tuaj!”

Peshqit

“Midis datës 3 dhe 18, planeti Mërkuri, i cili sundon komunikimin, shkrimin dhe emailet, është te Peshqit”, përfundoi eksperti.

“Prania e këtij planeti në shenjën tuaj do të thotë që mesazhet që keni pritur, emailet që duhet të mbërrijnë dhe pagesat që prisni, do t’ju vijnë pa vonesë. Do të thotë gjithashtu se fjalët tuaja do të merren seriozisht, kështu që çdo intervistë dhe bisedë do të shkonte në favorin tuaj”./albeu.com/