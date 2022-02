Përmirësoni imunitetin, filloni ditën tuaj me këtë pije

Kjo bimë nuk është shumë e shijshme dhe të gjithë e dimë se është shenja e parë që diçka është e shëndetshme.

Nëse ju themi se duhet të mësoheni të pini selino me presion të ftohtë për të paktën një javë, a do të thotë kjo se është shumë e shëndetshme?

Përgjigja është po!

Nëse nuk do të ishte kështu, sportistët më të famshëm në botë nuk do ta fillonin ditën e tyre duke pirë të paktën një gotë nga ky lëng me presion të ftohtë, shkruan albeu.com.

Duke pirë selino, ne i sigurojmë trupit detoksin e nevojshëm dhe të fuqishëm!!

Substancat natyrale nga selino ngjiten në substanca të këqija dhe toksike që kemi marrë në truppërmes ushqimit të pashëndetshëm, ajrit të ndotur… dhe kështu i nxjerr nga trupi.

Pastrimi fillon nga zorrët – Në 2, 3 ditët e para do të ndjejmë lehtësim dhe reduktim të fryrjes së barkut dhe do të vërejmë ndryshimet e para të dukshme në lëkurë, si p.sh. tërheqja e akneve.

Duke pirë lëngun ruajmë ekuilibrin e pH në organizëm, pra neutralizojmë acidin;

I pastrojmë enët e gjakut dhe kështu i bëjmë më të kalueshme, që të bjerë presioni i gjakut.

Ne forcojmë kockat;

Ne përmirësojmë kujtesën.Ndihmon veçanërisht nëse kemi probleme me fokusimin dhe përqendrimin.

Gjithashtu do të humbim peshë më lehtë sepse lëngu do të shuajë dëshirën për ëmbëlsirat dhe sasitë e tepërta të ushqimit.

Dhe sigurisht që do të forcojmë imunitetin.

Sa keni nevojë për të pirë?

Tani kthehu në shijen e tij.

Efektet më të mira arrihen duke pirë 0,5 litra lëng çdo ditë, por nëse ju është shumë dhe nuk e duroni, filloni me 250 ml dhe gradualisht rrisni sasinë.

Thjesht mbushni hundën dhe pini deri në fund! Sepse ato 2.3 minuta shije të shëmtuar do të zbukurojnë çdo ditë./albeu.com/