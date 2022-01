Për këtë arsye të fortë, ndaloni së ngrëni mjaltin me lugë metalike

Ekspertët besojnë se enzimat tek mjalti shkatërrohen nga kontakti me metalin. Gjithashtu mendohet se këto metale mund të prodhojnë edhe disa lendë toksike te dëmshme.

Ata sygjerojnë të mos perdoren luget metalike per konsumimin e mjaltit. Kjo do te bëjë që të shmanget ndryshimi i shijes apo transformimi i substancave në ato toksike dhe të demshme.

Kjo tezë e re ngjalli një lloj shqetësimi dhe një kundershtimi, pasi shumica e bletërritësve përdorin ene inoksi. Kjo do te thote se perdorimi i mjaltit me lugeve metalike ka shume pak shanse te krijoje probleme ne organizmin tonë.

Mjetet metalike të përftimit të mjaltit nga bletërritësit janë të inoksiduara, prandaj problemi nuk shfaqet në prodhim.

Ne dime fare mirë se luget e drurit janë më të preferuara ne kuzhine, por konsumimi i mjaltit me luge inoksi,, qeramike apo plastike nuk duhet tju kushtezojë ,për sa kohë ato janë të sigurta .

Po jo të gjitha enet e kuzhines jane me material inoksi dhe nese nuk e lexoni në etiketen e tyre këtë të dhene, mos e perdorni mjaltin me keto enë.