Pastron tërësisht mëlçinë dhe shkrin gurët në veshka, receta që do t’ju befasojë me një gllënjkë

Mëlçia në trupin tonë është një lloj fabrike gjakut. Merr pjesë në ripërtëritjen e tij, dhe gjithashtu ndihmon në forcimin dhe stimulimin e tretjes në trup. Ajo është një filtër përmes të cilit pastrohen të gjitha toksinat dhe papastërtitë nga gjaku.

Prandaj, mund të konkludojmë se mëlçia është bartëse e shëndetit, gjallërisë, energjisë, pamjes së mirë dhe humorit të mirë. Mënyra më e mirë për të parandaluar shëndetin e mëlçisë është pastrimi i tij çdo ditë – pini një lugë çaji vaj ulliri të përzier me lëng limoni çdo mëngjes në stomak bosh.

Pas 15-20 minutash mund të shijoni mëngjesin. Ju mund ta përgatisni këtë “koktej” për tërë jetën, sepse të dy përbërësit janë ushqim i zakonshëm dhe në atë sasi nuk mund të dëmtojnë trupin. Pas një muaji të aplikimit të përditshëm, ju do të jeni në gjendje të ndjeni ndryshimet.

Pamja juaj do të përmirësohet, rrathët e errët poshtë syve do të zhduken, çehra juaj do të freskohet dhe pamja juaj do të përtërihet. Zorrët tuaja do të funksionojnë si një orë zvicerane, ju do të harroni kapsllëkun dhe problemet e zorrëve. do të ndiheni të shëndetshëm dhe plot energji.

Mjalti me vaj ulliri dhe limon – rigjeneron mëlçinë dhe shkrin rërën në veshka

Receta është shumë e vjetër dhe besohet se njerëzit e kanë përdorur atë shumë kohë më parë për shëndetin e përgjithshëm dhe rigjenerimin e trupit.

Ky eliksir punon si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Përbërësit janë lehtësisht të disponueshëm, përfshirë mjaltin e bletës, lëngun e limonit dhe vajin e ullirit. Të tre ushqimet janë shumë shëruese dhe të shëndetshme, por së bashku në këtë kombinim krijojnë një eliksir të vërtetë që parandalon plakjen e parakohshme.

Kjo përzierje, nëse konsumohet rregullisht, rezulton në: pastrimin e organeve të brendshme nga çdo depozitë toksine, shkrirja dhe tretja e rërës dhe gurëve në veshka, përmirëson punën e biliare, mëlçia çlirohet nga toksinat dhe fillon të kryejë më mirë funksionin e saj.

Pastaj lëkura pastrohet dhe rrezaton, i gjithë organizmi përjeton rigjenerim dhe përtëritje, forcon sistemin imunitar, pastron gjakun nga toksinat dhe parandalon shumë sëmundje. Kjo është arsyeja pse kjo pije shpesh thuhet se është një eliksir rinovues ose eliksir i rinisë.

Përbërësit: 200 ml mjaltë, 100 ml lëng limoni dhe 50 ml vaj ulliri (virgjëreshë e shtypur ftohtë).

Procedura: Përzieni të gjithë përbërësit në një kavanoz derisa të kombinohen. Përzierja në këmbë ndahet përsëri dhe prandaj është e nevojshme që të përzihet mirë para çdo përdorimi.

Nëse nuk përzihet ose tronditet, mjalti do të ulet, lëngu i limonit në mes dhe vaji i ullirit do të notojë në sipërfaqe. Ose thjesht vendosni përbërësit në një blender dhe lëvizni, duke i trazuar dhe tundur mirë para çdo konsumimi.

Përdorimi: Merrni një lugë çaji në stomak bosh, tri herë në ditë për gjysmë ore para vaktit. Për rezultate më të mira, duhet përmbledhur vazhdimisht për një muaj, dy herë në vit.