Paska qenë shumë e thjeshtë, me këtë produkt do të hiqni menjëherë rërën nga rrobat e banjës

Të gjithë njerëzit që kalojnë një ditë relaksi nën rrezet e diellit në plazh kanë një problem bezdisës. Sidomos kur është koha për të lënë plazhin. Rëra. Rërë gjithandej. Sidomos nëse të duhet të shkosh diku pas plazhit ose edhe nëse nuk do ta marrësh me vete në makinë.

Gjëja e vetme që duhet të bësh është ta largosh nga trupi dhe nga rrobat e banjës – siç dihet nuk është aspak e thjeshtë.

Por ka një mënyrë të thjeshtë për ta bërë këtë, që nuk e ke ditur deri tani.

Herën tjetër që do të shkosh në plazh, merr me vete edhe një pudër fëmijësh në çantë. Para se të hipësh në makinë, hidh pak pudër në dorë dhe “laj” çdo sipërfaqe të trupit me rërë. Rëra do të bjerë menjëherë!

Kjo mënyrë është mjaft efektive edhe për këmbët, kështu që përsërite ‘larjen’ me pudër disa herë derisa të kesh eliminuar çdo shenjë rëre.

Si ta largosh rërën nga rrobat e banjës?