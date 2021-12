Pasi të lexoni këtë artikull, do të ndaloni së përdoruri letrën higjienike

Letra higjienike duket si higjiena më e rëndësishme e banjës. Por, në fakt, në shumë vende aziatike, njerëzit nuk e kanë as në banjën e tyre. Kur bëhet fjalë për letrën higjienike, shumica prej nesh duan rrotullën më të butë me aromën më të këndshme të mundshme, por shanset janë që as të mos mendojmë se si mund të mos jetë mënyra më e shëndetshme për të qëndruar të pastër.

Albeu.com do t’ju zbulojë pse përdorimi i letrës higjienike mund të mos jetë zgjidhja më e mirë për shëndetin tuaj.

Mund të irritojë pjesët tuaja intime

Është gjithmonë e rëndësishme të lexoni etiketat kur blini një produkt të caktuar, dhe megjithëse letra higjienike është një produkt higjienik, kompanitë refuzojnë të listojnë të gjithë përbërësit, duke pretenduar se “të drejtat për sekretet tregtare”. Megjithatë, një kimikat i rrezikshëm i quajtur formaldehid përdoret shpesh në letrën higjienike për ta bërë atë më të fortë dhe më të butë. Formaldehidi mund të jetë shumë irritues për pjesët tuaja intime dhe gjithashtu mund të bëjë që sytë, lëkura dhe fyti juaj të bëhen më të ndjeshëm.

Mund të shkaktojë alergji

Letra higjienike me aromë sigurisht të mirë dhe mund të jetë një shtesë e këndshme për banjën tuaj, por këto parfume tërheqëse në fakt mund të çojnë në alergji. Për ta bërë letrën higjienike të nuhasë si një kopsht pranvere, kompanitë shpesh përdorin aroma artificiale që mund të prishin pH-në e shëndetshme të pjesëve tuaja intime dhe madje të shkaktojnë infeksione të majave.

Mund të ndikojë në shëndetin tuaj riprodhues

Blerja e letrës higjienike të ricikluar mund të duket si një zgjedhje e vetëdijshme, por shpesh përmban një ndërprerës të fuqishëm endokrin të quajtur bisphenol A, ose BPA. BPA është kimikisht i ngjashëm me hormonin, estrogjenin, i cili është vendimtar për fertilitetin dhe funksionimin e mitrës. Për shkak se imiton estrogjenin, BPA mund të çojë në probleme me riprodhimin. Në fakt, shmangia e BPA është një nga gjërat e para që ekspertët mjekësorë u rekomandojnë grave që duan të krijojnë familje.

Mund të mos jetë duke e bërë punën

Megjithëse letra higjienike supozohet t’ju japë një ndjenjë pastërtie, mund të mos jetë mënyra më efektive për të pastruar pjesët tuaja intime. Përveç shkaktimit të acarimit, fshirja me letër higjienike vjen me rrezikun e përhapjes së mikrobeve dhe lëndëve fekale në duart dhe thonjtë tuaj. Përdorimi i një bideti, për shembull, mund të jetë një mënyrë më e mirë për të qëndruar i pastër, dhe për shkak se gjithçka që përdorni është ujë, ai është më i butë edhe për lëkurën tuaj./albeu.com