Parashikimi i frikshëm i Baba Vang-ës: Më 2024 do të…

Gruaja e verbër mistike, Baba Vanga, vlerësohet se ka paraparë shumë nga ngjarjet më të mëdha në histori.

Ndonëse ndërroi jetë në 1996, njerëzit ende ndjekin me përkushtim të madh profecitë e saj. Për vitin 2024 ajo ka parashikuar një sërë eventesh të mëdha duke përfshirë një atentat ndaj presidentit rus Vladimir Putin nga dikush brenda Rusisë.

Baba Vanga gjithashtu parashikoi edhe sulme kibernetike, revolucione në teknologji, takimet me alienët apo edhe evente që kanë të bëjnë me alienët si dhe të tjera.