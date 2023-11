Paralajmërojnë shkencëtarët: Një qytetërim i avancuar alien mund të zhdukë njerëzimin

Nëse alienët ekzistojnë, një nga shqetësimet kryesore është se ata mund të jenë shumë më të avancuar se ne dhe shumë më pak miqësorë.

Shkencëtarët thonë se ka shumë gjasa që jeta jashtëtokësore të jetë primitive dhe e ngjashme me mikrobet bakteriale. Po sikur të kishte një botë që jo vetëm të kishte ujë të lëngshëm dhe oksigjen, por edhe masa tokësore që u shfaqën pesë miliardë vjet përpara kontinenteve në Tokë?

Një astronom mendon se “mund të jetë potencialisht një jetë më e evoluar se ne”, që do të thotë se një qytetërim i tillë ndoshta do të kishte aftësinë të na zhdukte nëse do të donte.

Profesorja e Universitetit të Cardiffit, Jane Greaves, ka identifikuar të paktën dy botë të tilla që mund të ekzistojnë në galaktikën tonë Rruga e Qumështit, hipotetike që rrotullohen rreth yjeve 70 dhe 110 vite dritë larg.

“Këto yje janë shumë më të vjetër se dielli (rreth 8 miliardë vjet më i vjetër), që do të thotë se çdo planet ka pasur kohë të jetë më pak radioaktiv,” tha ajo për MailOnline.

“Kjo i vendos planetet e tyre (hipotetike) në një epokë ku sasia e shkëmbinjve që duhet të nxehet dhe nxehtësia radioaktive e disponueshme, janë në një ekuilibër, që është si Toka kur u shfaqën kontinentet e saj”, tha ajo.

Ajo tha se dy yjet, të quajtur HD 76932 dhe HD 201891, kanë lindur në të kaluarën e lashtë dhe të trazuar të galaktikës sonë, por mund të kenë ‘biosfera më të avancuara’ se planeti ynë. Kontinentet formohen falë tektonikës së pllakave, e cila përfshin lëvizjen e pllakave shkëmbore që notojnë në brendësi të shkrirë të një planeti. Gjatë historisë 4.5 miliardë vjeçare të Tokës, masat tokësore janë ndarë dhe janë shtyrë përsëri së bashku.

Ky është rezultat i nxehtësisë nga proceset radioaktive brenda brendësisë së planetit duke bërë që këto pllaka të lëvizin. Ajo nxehtësi vjen nga elementë radioaktivë si uraniumi-238, toriumi-232 dhe kaliumi-40 në bërthamën e Tokës, të cilët lëshojnë energji ndërsa kalbet.

Megjithatë, nëse planetët hipotetikë për të cilët flet Profesor Greaves kanë vërtet jetë më të avancuar se ne, si do të dukeshin ato qenie dhe pse nuk na kanë vizituar akoma?

Shumë astronomë besojnë se nëse jeta jashtëtokësore do të ekzistonte, qeniet do t’i ngjanin krijesave që shohim rreth nesh në Tokë, me gjymtyrë, koka dhe trupa.

“Ekziston një shkollë mendimi që thotë se fizika e thjeshtë plus konkurrenca për ushqim dhe nevoja për t’i shpëtuar grabitqarit, do të favorizojnë organizmat me plane trupore të ngjashme me ato që janë të suksesshme në Tokë,” tha për MailOnline profesori David Rothery, nga Universiteti i Hapur.

Ai shtoi: Në planetë të tjerë të ngjashëm me Tokën, disa me siguri kanë zhvilluar forma komplekse jete, por kushdo mund ta hamendësojë se si duken.

Një tjetër studim i mëparshëm sugjeron se në realitet, alienët mund të jenë më të ngjashëm me ne sesa do të mendonin disa. Hulumtimi i Universitetit të Oksfordit tregon se jeta potencialisht do të formësohej nga të njëjtat procese që krijuan njerëzit, siç është përzgjedhja natyrore, dhe se këta jashtëtokësorë madje mund të ‘duken si ne’.

Autori kryesor Sam Levin tha: Ne ende nuk mund të themi nëse alienët do të ecin me dy këmbë apo do të kenë sy të mëdhenj të gjelbër. Por ne besojmë se teoria evolucionare ofron një mjet unik shtesë për të kuptuar se si do të jenë alienët.