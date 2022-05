PARAJA ju bën të keni frikë, stres dhe nervozizëm? Kapërceni ndjenjën e keqe gradualisht, në 5 hapa

Në kohën që jetojmë, stresi i shkaktuar nga mungesa e parave dhe problemet financiare është mjaft i zakonshëm dhe normal.

Sado që thonë se nuk e bën dot një njeri të lumtur, fakti është se është i nevojshëm për një jetë cilësore, normale.

Sipas The Good Trade, stresi rreth parave ndikon në çfarë lloj vendimesh financiare marrim, gjë që është krejtësisht normale, por mund të ndikojë edhe në shëndetin fizik të një personi. Qëndrimi emocional i një personi ndaj parave është gjithashtu i rëndësishëm.

Në këtë drejtim, njeriu duhet të vendosë një ekuilibër të caktuar në jetë, domethënë të jetë i vetëdijshëm për rëndësinë e parasë, por jo t’i japë asaj një kuptim që realisht nuk e ka. Është interesante se frika financiare është e pranishme si tek ata me të ardhura të ulëta, ashtu edhe tek ata, jetën e të cilëve do ta vlerësonim si solide. Është e nevojshme t’i qasemi problemit gradualisht, hap pas hapi.

1. Bëni një inventar të aseteve



Si fillim, merrni një pasqyrë realiste të situatës suaj financiare. Rendisni të ardhurat, shpenzimet dhe borxhet tuaja, në mënyrë që t’i shihni të gjitha në një vend. Përveç kësaj, vini re vlerën e bizhuterive, makinave, pasurive të paluajtshme dhe të ngjashme.

Numrat e fortë në një vend mund të duken të frikshëm, por është e nevojshme ta shikojmë situatën realisht. Kini parasysh se të kesh ose të mos kesh para nuk të përcakton ty si person, domethënë nuk është një vlerësim i cilësisë tënde morale.

2. Vlerësoni konsumin



Kur të shihni se çfarë keni në dispozicion, vlerësoni shpenzimet tuaja të pritshme dhe të papritura në tre muajt e fundit. Merrni pasqyrat bankare për të kontrolluar se për çfarë po shpenzoni ose shkarkoni një nga aplikacionet në internet që mund t’ju ndihmojnë të renditni automatikisht shpenzimet tuaja.

Kur shikoni shpenzimet tuaja të paparashikuara ose paratë që keni shpenzuar për kënaqësi të vogla që nuk ju nevojiteshin vërtet, mund të ndiheni të urryer ose të zemëruar. Nuk ka nevojë për ndjenja të tilla , sepse bëhet fjalë për situatën tuaj aktuale dhe sapo keni ndërmarrë hapat e parë për të zgjidhur problemin ekzistues, ndaj mund të ndaloni menjëherë autokritikën.

Duke qenë se çdo shpenzim ka një qëllim specifik, mendoni për pikën e shpenzimeve tuaja. Çfarë ju sollën dhe si u ndjetë pas tyre.

Pas kësaj, bëni një listë të prioriteteve tuaja të shpenzimeve. Mendoni se çfarë keni nevojë dhe për çfarë po përpiqeni vërtet. Kjo do t’ju ndihmojë të shpëtoni nga kostot e panevojshme në të ardhmen, për të arritur një qëllim më të lartë, shkruan albeu.com.

3. Përqendrohuni në atë që mund të kontrolloni



Kur identifikoni zakonet tuaja të shpenzimeve, përqendrohuni në atë që mund të kontrolloni më lehtë. E vërteta është se jo gjithmonë duhet të blini ushqim të shpejtë dhe nuk keni nevojë për një gardërobë të re çdo muaj.

Pastaj mendoni nëse mund të fitoni të ardhura shtesë në një farë mënyre. Përveç punës së rregullt, a mund të bëni një punë më pak kërkuese ku nuk do të shpenzoni aq shumë energji dhe kohë dhe do të fitoni disa të ardhura.

Mendoni nëse ka një mundësi për të avancuar në biznesin që tashmë keni.

4. Planifikoni për të ardhmen



Vendosni disa objektiva realiste që nuk do të arrijnë në të ardhmen e largët, por, për shembull, në vitin aktual. Mund të jetë kursim për diçka, investim, reduktim i shpenzimeve ose ndryshim banke për shkak të kushteve më të favorshme.

Është e rëndësishme të theksohet se të jesh i zgjuar me paratë e tua nuk do të thotë vetëm se nuk do t’i shpenzosh kurrë. Është e nevojshme të jetosh në mirëqenie emocionale, ndaj nderimi i vetes herë pas here nuk duhet parë si shpenzim i panevojshëm.

Përveç kësaj, investoni para në gjëra që ju sjellin lumturi, siç janë instrumentet që ju nevojiten për një hobi. Ju gjithashtu mund të jeni në gjendje të blini mjete që do të jenë të dobishme në punën shtesë që planifikoni të bëni, shkruan albeu.com.

5. Kërkoni ndihmë



Nuk duhet të keni frikë të pranoni problemet tuaja financiare. Disa banka kanë këshilltarë financiarë, ose ekspertë që mund t’ju këshillojnë për kursimet dhe shpenzimet.

Frika për të mos pasur para është gjithashtu një gjë e vërtetë, kështu që është në rregull të kërkoni mbështetje emocionale. Mbani në mend se kostot e psikoterapisë nuk janë aspak të tepërta, sepse kujdesi për shëndetin mendor është po aq i rëndësishëm sa kujdesi për shëndetin fizik. Në terapi, ju mund të jeni në gjendje të ndryshoni këndvështrimin tuaj kur bëhet fjalë për rëndësinë e parave në jetën tuaj.