Orizin e zieni me gjalpë apo vaj ulliri? Zbuloni gabimin që jeni duke bërë

Orizi është një ushqim me të cilin preferojmë të shoqërojmë shumë nga vaktet tona pasi përmban niseshte dhe është në kategorinë e karbohidrateve por në të njëjtën kohë ka kalori minimale . Nuk ka shumë mënyra për ta gatuar por edhe në një vakt kaq të thjeshtë mund të gabojmë dhe kështu të humbasim shumë shijen e tij. Një prej tyre, shtimi i vajit të ullirit.

Vaji i ullirit mund të jetë ushqyes për t’i dhënë shije dhe yndyrë shtesë shijes sonë por nuk i përshtatet të gjitha ushqimeve dhe shumë herë përdorimi i tij mund të jetë “fatal”. Megjithatë, kur gatuani orizin, është mirë ta shmangni atë. Cila eshte arsyeja?

Nëse dëshironi një oriz super pikante apo edhe një rizoto të shkrirë është më mirë të përdorni gjalpë. Së pari, kombinimi i tij me një oriz basmati do t’i japë atij aromën shtesë që i nevojitet dhe yndyrën që i mungon. Më pas, kombinimi i gjalpit me një oriz arborio do ta ndihmojë atë të ziejë shumë më lehtë dhe t’i japë atë ndjesinë shtesë “të rëndë” që i nevojitet një rizotoje autentike.

Kështu që herën tjetër që dëshironi të bëni një preparat me orizin si përbërës kryesor, ju e dini se çfarë të bëni.