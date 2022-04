Oriz i bardhë apo kaf? Cili është më i mirë për të hequr kilet e tepërta?

Mbase keni qenë ndonjëhërë të vendosur para një rregjimi shëndetësor ose dhe keni dashur të humbni peshë dhe keni zëvëndësuar ngrënien e orizit të bardhë në vend të atij kaf.

Orizi kaf shpesh reklamohet për përfitimet e tij shëndetësore, ndërsa orizi i bardhë është cilësuar si i keq në shumë komunitete të ndërgjegjshme për shëndetin.

Thashmë del e vërteta.

Orizi kafe shpesh konsiderohet alternativa më e mirë. Argumenti kryesor është se është një kokërr e plotë.

Dallimi midis orizit kafe dhe orizit të bardhë është se orizi kaf është në formën e tij të papërpunuar, me drithëra të plota. Orizit të bardhë, nga ana tjetër, i janë hequr krundet dhe embrioni gjatë përpunimit.

Është e vërtetë që orizi kaf përmban më shumë fibra se i bardhi pasi është i parafinuar, por lloji i fibrës është i rëndësishëm për t’u theksuar.

Fibra është një lëndë ushqyese që dihet se ul kolesterolin, kontrollon sheqerin në gjak dhe rregullon tretjen.

Ekzistojnë dy lloje të fibrave: të tretshme dhe të patretshme. Fibrat e tretshme thithin ujin për t’i zbutur jashtëqitjet tuaja në traktin tretës, duke e bërë më të lehtë kalimin e tyre.

Ngadalë formon masë dhe shkakton peristaltikën, të cilat janë kontraktimet e zorrëve që ndihmojnë mbeturinat të lëvizin nëpër sistemin tuaj. Jo vetëm kaq, por edhe fibrat e tretshme fermentohen në traktin tretës për të ndihmuar në promovimin e një ekuilibri të mirë të baktereve në zorrë!

Orizi kaf përmban fibra të patretshme dhe siç shpjegon doktoresha e mjekësisë naturopatike Liz Carter, kjo mund të ndikojë shumë në zorrën tuaj.

“Orizi kaf është i pasur me fibra të patretshme dhe irrituese. Orizi i bardhë nuk është”, thotë ajo. “Kam parë që orizi kaf të jetë shumë i vështirë për t’u trajtuar për pacientët e mi me probleme të zorrëve. Është më mirë të përqendroheni në ushqimet me fibra të tretshme që ushqejnë shëndetin e zorrëve.

Dy arsye të tjera mund t’ju bëjnë të dëshironi të hiqni dorë nga orizi kafe – acidi fitik dhe arseniku. Orizi kaf përmban acid fitik, i cili njihet si një anti-ushqyes sepse në fakt bllokon aftësinë e trupit tuaj për të absorbuar disa lëndë ushqyese, si hekuri, zinku dhe kalciumi.

Ngrënia e sasive të mëdha të tij mund të çojë përfundimisht në mangësi të vitaminave dhe mineraleve. Orizi kaf është gjithashtu më i lartë në arsenik, i cili është një metal i rëndë toksik që, kur konsumohet me kalimin e kohës, mund të rrisë rrezikun e sëmundjeve si kanceri , sëmundjet e zemrës dhe diabeti i tipit 2./albeu.com