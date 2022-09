Nuk jam i sigurt nëse është ai? Pesë pyetje që duhet të bëni pas tre muajsh takim

Jini të sinqertë me veten sepse e ardhmja e marrëdhënies suaj varet nga kjo.

Pasi të kenë kaluar infatuacioni fillestar dhe fishekzjarrët e emocioneve, çdo marrëdhënie arrin një pikë thyerjeje.

Pastaj është koha për të rivlerësuar veten dhe ndjenjat tuaja dhe të vendosni nëse marrëdhënia ka një të ardhme apo jo.

Është krejt normale që në situata të caktuara nuk do të jeni të sigurt nëse partneri juaj është i duhuri.

Psikologët ju këshillojnë t’i bëni vetes pesë pyetje në këtë rast:

1. Jeni vërtet rehat pranë tij?

Në javët e para të takimit, një mashkull do të përshtatet me ju për t’ju sharmuar. Por pas një kohe do të fillojë të sillet natyrshëm. Është koha e duhur për të parë fytyrën e tij të vërtetë dhe nëse ju përshtatet apo jo.

Mendoni nëse jeni rehat me të tani? A jeni të kënaqur me të kur jeni rreth njerëzve të tjerë? Apo ndoshta ju vjen turp për sjelljen e tij, mënyrën se si i trajton të tjerët? A do të jetë ai një shok i mirë në ritmin tuaj të jetës?

2. A është xheloz?

Nëse ai është xheloz që në fillim të marrëdhënies, atëherë ajo vetëm do të përkeqësohet. Xhelozia mund të erëzojë pak një marrëdhënie, por mund të kthehet lehtësisht në xhelozi patologjike që kthehet në kontroll.

Nëse është shumë xheloz, është një shenjë e sigurt se do t’i duhet të kontrollojë çdo hap tuajin, ku shkoni, me kë…3. Si i menaxhon paratë?

Edhe pse jo vendimtar, qëndrimi ndaj parave është shumë i rëndësishëm për planifikimin e një jete së bashku. Imagjinoni të ecni nëpër qendrën tregtare me të në pesë vjet. Ju shikoni një fustan të bukur dhe e shikoni me kënaqësi. Tani shikoni shokun tuaj.

A është ai bujar, i matur apo lakmitar? A shpërdoron apo kursen, di të shijojë kënaqësitë e vogla, të të bëjë të lumtur apo shikon çdo dinar? Është e rëndësishme të kuptoni se qasja e tij ndaj financave ka shumë të ngjarë të mbetet e njëjtë si në muajt e parë të marrëdhënies suaj. A jeni gati të jetoni me këtë person për pjesën tjetër të jetës tuaj?

4. Cili është qëndrimi i tij ndaj fëmijëve?

Askush nuk i planifikon fëmijët që në fillim të një lidhjeje, por nëse dëshironi një fëmijë në të ardhmen, atëherë të imagjinoni një skenar të tillë është shumë i dobishëm. Si i trajtoni fëmijët në familjen tuaj ose fëmijët e miqve tuaj? A mund ta imagjinoni atë si dikë që mund të jetë një baba i mirë dhe partneri juaj?

A është ai dikush që do t’ju ndihmonte me fëmijën apo detyra e tij do të ishte thjesht ta merrte atë nga kopshti?

5. A mund të mbështeteni tek ai?

Në fillim të lidhjes, gjithçka është idilike. Megjithatë, çfarë do të bëni kur të shfaqen probleme? A do të jetë ai mbështetja juaj, dikush i besueshëm tek i cili mund të mbështeteni? Apo do të qëndroni vetëm për të luftuar siç dini?

Këto janë vetëm disa nga pyetjet që duhet t’i bëni vetes nëse planifikoni një lidhje serioze me dikë. Dije se njerëzit janë shumë, shumë të vështirë për t’u ndryshuar.

Ju mund të ndryshoni vetëm veten. Prandaj, vlerësoni me ndershmëri situatën tuaj, pra ku qëndroni ju të dy në gjithë këtë. Për të ndërtuar marrëdhënie harmonike, duhet të ndiheni mirë dhe të sigurt pranë partnerit, të jeni të barabartë, me hapësirë ​​dhe liri personale dhe të shikoni në të njëjtin drejtim drejt së ardhmes. /albeu.com/