Nuk është qumështi, pija që bën mrekulli për mushkëritë

Konsumi i qumështit të papërpunuar lidhet me përmirësimin e shëndetit të mushkërive. Fëmijët që pinë qumësht kanë shkallë më të ulët të astmës dhe konsumimi i qumështit të papërpunuar në fëmijëri çon në përmirësimin e shëndetit të mushkërive që zgjat deri në moshën madhore. Gjithmonë e më shumë, studimet tregojnë është një ushqim me rrezik të ulët kur prodhohet me kujdes dhe qëllim. Kështu, qumështi me rrezik të ulët mund të jetë një mjet i fuqishëm terapeutik për përmirësimin e shëndetit të mushkërive.

Ndikimi i qumështit në mushëri dihet gjerësisht, por ka edhe një pije tjetër natyrale që bën të njëjtën mrekulli.

Është pikërisht hirra e dhisë është një burim leucine, një aminoacid i vlefshëm për rritjen dhe riparimin e muskujve.

Hirra është lëngu që mbetet pas procesit të gjizës së qumështit. Përkatësisht, kjo procedurë e ndan qumështin në një substancë të ngurtë (gjizë) dhe një substancë të lëngshme (hirrë). Hirra e dhisë, në formën e saj bazë ose në formën e një suplementi, është kthyer në një ushqim të domosdoshëm për njerëzit që ndjekin një mënyrë jetese të shëndetshme.

Studime të shumta kanë konfirmuar se hirra e dhisë ndihmon për të humbur peshë, përmirëson tretjen, forcon kockat dhe rekomandohet gjithashtu për njerëzit me diabet të tipit 2.

Mund të konsumohet edhe nga persona me alergji, përfshirë fëmijët. Fëmijët e vegjël janë shpesh alergjikë ose jo tolerantë ndaj qumështit të lopës për shkak të pranisë së proteinës kazeinë. Ndryshe nga qumështi i lopës, qumështi i dhisë përmban një sasi minimale të kësaj proteine, kështu që shumica e njerëzve janë tolerantë ndaj qumështit të dhisë.

Sa duhet të pini hirrë dhie?

Sasia optimale ditore është gjysmë litri dhe më efektive është nëse e pini në mëngjes, me stomakun bosh. Rekomandohet për atletët dhe njerëzit që ushtrojnë rregullisht pas stërvitjes.

Duhet theksuar se personat që kanë probleme me veshkat nuk duhet ta teprojnë me hirrën e dhisë për shkak të përmbajtjes së lartë të proteinave.

Hirra e dhisë është përdorur në mjekësinë popullore prej shekujsh. Hipokrati e këshilloi atë të forconte imunitetin e saj dhe kundër lodhjes. Sot, konsumimi i hirrës së dhisë rekomandohet për personat me gjendje të ndryshme shëndetësore, si sëmundjet e mëlçisë, por është e rëndësishme të theksohet se ky ushqim nuk garanton shërim, por mund të ketë një efekt të dobishëm në shërim.

Hirrë dhie për mushkëritë

Marrja e hirrës së dhisë si një shtesë diete për gjashtë javë mund të eliminojë problemet e frymëmarrjes. Ajo ndihmon në pastrimin e mushkërive, por nuk është mjaft efektive për të kuruar sëmundjet e mushkërive.

Hirrë dhie për mëlçi

Personave me mëlçi të yndyrshme u rekomandohet të pinë dy gota hirrë dhie në mëngjes. Natyrisht, kjo nuk do ta zgjidhë problemin vetvetiu, prandaj është e nevojshme të ndryshohet mënyra e të ushqyerit – të eliminohen produktet e përpunuara dhe ushqimet e yndyrshme dhe të rritet marrja e proteinave. Hirra e dhisë nuk duhet të pihet për më shumë se dy javë.