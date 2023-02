Nuk do t’ju kuptojnë!Mos shkoni te këto shenja të horoskopit për të ndarë dhimbjen

Nëse shkoni të ndani dhimbjen tuaj me këto shenja, atëherë do të jeni vetëm dhe as që do t’ju ndihmojnë. Ata nuk mund të ndajnë mjerimin ose shqetësimet tuaja dhe vetëm do t’ju bëjnë të ndiheni më keq. Ata nuk janë njerëz të këqij, as nuk kanë ndonjë gjë personale me ju. Thjesht nuk është ajo që po kërkoni apo ajo që ju nevojitet në kohën e caktuar. Le të shohim pak më poshtë për cilat tre shenja po flasim:

DASHI

Dashi nuk është ai lloj personi që do të ulet dhe do të ndajë dhimbjen e askujt. Nëse jeni duke pritur të shkoni te një Dash për të përkëdhelur kokën tuaj të vogël… ju jeni gabim. Gjithçka që ai do t’ju bëjë është t’ju thotë pse po reagoni të mundur ndaj gjithë situatës. Ai do të përpiqet t’ju shkundë dhe do t’ju thotë ftohtë: “Kjo është jeta, hesht dhe noto”. Pra, siç e kuptoni, do të dilni të lënduar, në vend që të gjeni rehatinë që kërkoni.

BRICJAPI

Vetë Bricjapi është një njeri i vështirë dhe i mësuar në vështirësi. Ai është i ftohtë dhe i trajton situatat gjakftohtë dhe realisht. Ai nuk mund ta kuptojë pse po “qani”. Ai do t’ju shikojë me një shprehje “të ngrirë” dhe do të thotë “nuk je as i pari dhe as i fundit”. Ai do t’ju nxisë në një mënyrë relativisht bindëse për t’u rikuperuar dhe ndërsa ka ende kohë. Sepse thjesht kështu reagon ai vetë ndaj vështirësive të tij. Kështu që ai do t’ju këshillojë të bëni të njëjtën gjë.

UJORI

Ujori është përgjithësisht një racionalist në jetë. Ai nuk ka reagime të forta emocionale dhe vendos logjikën mbi të gjitha. Ai sillet në bazë të këtyre dhe e vendos trurin në punë të mendojë menjëherë për zgjidhje. Pra, nëse shkoni dhe i kërkoni që t’ju japë shpatullën për të qarë, atëherë dijeni se do të gjeni një mur para jush. Një person i ftohtë që do t’ju shikojë në sy dhe do t’ju thotë të vini mendjen në punë për të gjetur zgjidhjen e problemit tuaj. /albeu.com