Noti me barkun plot! Zbuloni çfarë ndodh nëse laheni në det menjëherë pasi keni ngrënë

A ka njeri që mund të harrojë padurimin që kishim të gjithë si fëmijë kur prisnim të kalonin tre orë të tëra pasi të kishim ngrënë para se të zhytesheshim në det? Patjetër që jo! Më të rriturit gjithmonë na thoshin se noti me stomakun plot mund të shkaktonte ngërçe, gjë që do të na bënte të paaftë për të notuar dhe për pasojë do të mbyteshim…

Por a është e vërtetë kjo?

Sipas BBC, shkaqet e ngërçeve ende nuk janë kuptuar plotësisht. Nuk ka asnjë provë që sugjeron se noti pas ngrënies ju shkakton ngërçe.

Ajo që ne dimë, megjithatë, është se stërvitja e fuqishme drejton rrjedhjen e gjakut larg traktit tretës dhe drejt lëkurës, muskujve, krahëve dhe këmbëve.

Pra, nëse ushqimi juaj është ende “gjysmë i tretur”, kjo mund t’ju shkaktojë pak të përziera. Kjo ishte e gjitha.

Vlen të theksohet se të gjitha studimet që janë bërë kanë përfshirë sportistë që kanë marrë pjesë në gara në distanca të gjata apo edhe në triatlon – të cilat kërkojnë shumë më tepër forcë dhe qëndrueshmëri sesa noti i fëmijëve në pushime.

Notarët profesionistë sigurohen që të mos garojnë me stomakun plot, por sigurohuni që të kenë ngrënë mjaftueshëm për të pasur karburantin që u nevojitet për të performuar sa më mirë. Kur notarët ndërmarrin distanca shumë të gjata ata konsumojnë ushqim edhe gjatë garës. Nëse përjetojnë ngërçe, këto janë më shumë rezultat i mbisforcimit, nuk duket se kanë të bëjnë me ushqimin.

Tani, sa i përket detit: Nëse kemi një ngërç, a ka ndonjë tregues që ngjarja fatkeqe do të çojë në mbytje?

Nëse një fëmijë është cekët kur ka ngërç, ai mund të ngrihet në këmbë dhe t’i shpëtojë rrezikut. Një fëmijë do të ishte në rrezik vetëm nëse do të ishte në thellësi, larg njerëzve të tjerë dhe larg çdo gjëje që mund të përdorte si mbështetje.

Është e vërtetë që shumë fëmijë mbyten çdo vit. Në Kinë është shkaku kryesor i vdekjes së fëmijëve. Megjithatë, ushqimi nuk duket të jetë shkaku askund! Qendrat e SHBA për Kontrollin e Sëmundjeve, për shembull, përmend mungesën e aftësive të notit dhe mungesën e masave të sigurisë në pishina si shkaqet kryesore të mbytjes.