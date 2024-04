Nokia 3210 do të rikthehet? Ja çfarë po flitet rreth telefonit legjendar

HMD mund të prezantojë një version të ri të telefonit Nokia 3210 në muajin maj.

Prodhuesi finlandez i celularëve njoftoi se një telefon i ri Nokia do të arrinte në muajin maj në Kongresin Botëror të Celularëve muajin e kaluar.

Marka ndau gjithashtu një imazh me piksel të një telefoni Nokia në një nuancë të verdhë me etiketën “Një ikonë kthehet këtë maj”.

Meqenëse postimi X u publikua në ditëlindjen e 25-të të Nokia 3210, ky model mendohet se do të rikthehet përsëri në treg.

An icon returns this May. #Nokiaphones

Be first to hear more: https://t.co/2P7IwyjzpA pic.twitter.com/lIRBu9YF7v

— HMD (@HMDdevices) March 18, 2024