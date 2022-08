Një “thesar” për shëndetin, arsyet e rëndësishme pse duhet të hani fiq

Fiqtë ofrojnë përfitime të shumta shëndetësore për të cilat ndoshta nuk jeni në dijeni. Dr. Christopher Gardner, profesor i mjekësisë në Universitetin e Stanfordit, i karakterizon ato si një përbërës të shkëlqyer, por të nënvlerësuar kuzhine, që mund të përdoren në shumë mënyra.

Një fik ka 37 kalori dhe siguron 2,5% të marrjes së rekomanduar ditore (RDI) të kaliumit, 2% të magnezit, 1% të hekurit dhe kalciumit. 6 fiq të thatë ofrojnë 125 kalori dhe sasi më të larta të magnezit (8%), kaliumit (7%), kalciumit (6%) dhe hekurit (6%). Ato janë të pasura me sheqerna dhe fibra.

Gjashtë fiq të thatë kanë 5 g fibra dhe 24 g sheqerna, të cilat i bëjnë një zgjedhje ideale për funksionimin e duhur të zorrëve. Nuk është rastësi që në mjekësinë tradicionale fiqtë përdoren për veprimin e tyre si laksativë. Ekstrakti i fikut lidhet me uljen e presionit të gjakut tek kafshët laboratorike.

Një tjetër studim i vogël zbuloi gjithashtu se në krahasim me një pije me shumë sheqer, ekstrakti i fikut ishte më efektiv në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Të pasur me fitokimikate dhe antioksidantë, fiqtë shfaqen si një super ushqim i vlefshëm plot përfitime, si të freskëtat ashtu edhe të thata.