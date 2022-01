Një sapun poshtë çarçafit para se të flini, rezultati mbi sëmundjen e njohur do t’ju befasojë

Jo të gjithë arrijnë të bëjnë një gjumë të rehatshëm. Ka shumë njerëz që kanë vështirësi të flenë natën për arsye të ndryshme. Disa janë të shqetësuar dhe të tjerët nuk mund të gjejnë një pozicion të mirë. Cilado qoftë arsyeja, gjumi i parehatshëm është shumë irrituese dhe mund të ketë një efekt të rëndësishëm në jetën e përditshme.

Ndonjëherë ne mund të ndihemi të shqetësuar dhe kur kjo fillon të bëhet një situatë kritike, mund të përjetojmë shenja të sindromës së këmbëve me shqetësime (RLS).

RLS është një çrregullim i gjumit i karakterizuar nga një kërkesë e pakontrollueshme për të lëvizur këmbët. Zakonisht ndodh gjatë natës kur shkoni të flini.

Shenjat e kësaj sindrome janë dridhja e këmbëve, një nxitje e papërmbajtshme për t’i lëvizur ato dhe ndjesia e parehatisë për të pushuar.

Shenjat janë më të rënda gjatë natës sesa gjatë ditës.

Njerëzit me RLS shpesh ndjehen të kufizuar sepse nuk mund të shkojnë më në kinema ose të udhëtojnë në distanca të gjata me tren ose aeroplan.

Shkaku i RLS është i panjohur. Ndoshta është për shkak të një çrregullimi të qelizave nervore të trurit që kontrollojnë lëvizjen dhe reflekset.

Gjendja duket se është e trashëgueshme. Ndonjëherë është për shkak të niveleve të ulëta të hekurit ose një efekt anësor të sëmundjeve të tjera kronike siç janë dështimi i veshkave ose diabeti.

Sapun livando.

Gjatë një programi televiziv, Dr. Oz, mjeku i mirënjohur i televizionit, foli për një kurë të veçantë për sindromën e këmbëve të shqetësuar që me të vërtetë duket se funksionon: vendosja e sapunit nën çarçafë, dhe konkretisht, sapuni me livando.

Livando ka një efekt qetësues. Vendosni një copë sapun livando midis çarçafëve, në këmbët tuaja çdo mbrëmje. Duhet të keni parasysh që spazmat dhe ngërçet ulen dhe këmbët tuaja duken shumë më të qeta! Ia vlen ta provoni.

Teknika e sapunit me livando nuk është vërtetuar shkencërisht, por shumë njerëz tregojnë në internet se me të vërtetë funksionon. Një grua tregoi se e kishte futur sapunin nën çarçafë, dhe se kishte fjetur më mirë se çdo herë tjetër. Sigurohuni që sapuni të jetë me livando. Një sapun normal zakonisht nuk funksionon.