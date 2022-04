Një gotë verë para gjumit mund të ndihmojë në humbjen e peshës? Ja çfarë thonë shkencëtarët

Shkencëtarët kanë zbuluar se vera përmban përbërësin rezervatrol, i cili mund të stimulojë djegien e yndyrës. Përveç verës, atë përmbajnë edhe manaferrat.

Nëse ju pëlqen të shijoni verën në mbrëmje, ajo në fakt mund të ketë një efekt pozitiv në peshën tuaj trupore dhe t’ju ndihmojë të humbni kilogramët e tepërt. Këto janë rezultatet e një studimi të kryer nga shkencëtarët, dhe çelësi është vërtetuar se është rezervatroli – një përbërës që përmban verë dhe ka shumë të ngjarë të nxisë humbjen e peshës.

Gjegjësisht, ky përbërës nxit djegien më të lehtë të yndyrës në trup, dhe pirja e një gote verë para gjumit ndoshta do të zvogëlojë dëshirën për ushqime ose ëmbëlsira, kështu që përfitimet e këtij zakoni janë të shumëfishta. Megjithatë, shkencëtarët theksojnë se ka mënyra të tjera për të futur rezervatrolin në trupin tuaj sepse disa ushqime të tjera si manaferrat e përmbajnë atë.

Ndërsa vera mund të ndihmojë në humbjen e peshës, dietologët vërejnë se konsumimi i verës çdo natë nuk është ideja më e mirë sepse vera përmban kalori si të gjitha pijet e tjera alkoolike. Për më tepër, pirja e alkoolit para se të shkoni në shtrat mund të ndikojë negativisht në cilësinë e gjumit. Moderimi është kyç.

Nëse jeni duke luftuar me peshën e tepërt, mbani në mend se gjërat si dieta e shëndetshme dhe ushtrimet e rregullta janë ende mënyrat më të mira dhe më të shëndetshme për të humbur peshë. Heqja e kilogramëve të tepërt nuk mund të ndodhë brenda natës dhe as nuk ka ndonjë formulë magjike që do t’ju bëjë të humbni peshë në mënyrë magjike.

Megjithatë, është mirë të dimë se vera ka edhe disa përfitime shëndetësore që nuk i dinim më parë. Kjo është një arsye e mirë për të marrë pak kohë për veten herë pas here, derdhni një gotë verën tuaj të preferuar dhe shijoni një gllënjkë.