Një dermatolog zbulon: Nëse e bëni këtë në dush, nuk do të ndiheni të djersitur gjatë ditës

Pavarësisht nga larjet e rregullta dhe mbajtja e higjienës, disa njerëz kanë probleme të përditshme me një erë të pakëndshme nën sqetull .

Nuk është e këndshme për ta, por as njerëzit përreth tyre.

Megjithatë, dermatologia Geeta Yadav pohon se ekziston një mënyrë për të eliminuar erën e pakëndshme.

Ajo vëren se mjafton të ndryshosh mënyrën e dushit, shkruan albeu.com.

“Është e rëndësishme që kur lani zonën e sqetullës, të fokusoheni në pastrimin e rrënjëve të qimeve nën sqetull, të cilat tentojnë të formojnë baktere. Fërkojeni xhelin e dushit në secilën sqetull për 30 sekonda”, shprehet Geta Yadav dhe shton:

“Po ashtu, është e rëndësishme të ndërroni herë pas here xhelin e dushit dhe më të mirat janë banjat me bazë acidi glikolik, laktik ose bajame. Ata përbërës do të largojnë qelizat e vdekura të lëkurës nga sipërfaqja, me të cilat ushqehen bakteret”, thotë Geta

“Nuk duhet t’i përdorni këto lloj produktesh pas rruajtjes, pasi mund të shkaktojnë acarim. Lërini për pastrimin e parë dhe përdorni një produkt tjetër për rruajtje. Gjithashtu, produktet natyrale janë gjithmonë më të mira”, përfundoi ajo. /albeu.com/