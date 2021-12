Ngrohtë dhe me stil: Kështu mbahet një shall i madh këtë sezon! (FOTO LAJM)

Hidhini një sy fotove dhe gjeni frymëzim për stilimin e radhës

Do të shkojë shumë me atlete dhe stil sportiv, por edhe me kombinime elegante.

Në trend janë ngjyrat e ndezura njëngjyrëshe, si dhe ato me printe të spikatura, transmeton Telegrafi.

Shallet janë një detaj i preferuar i modës dhe na japin ide të shkëlqyera se si mund t’i stilojmë këtë vjeshtë dhe dimër.

Mënyra gjithnjë e më popullore e veshjes së këtyre shalleve do të theksojë belin dhe do ta transformojë tërësisht stilin.