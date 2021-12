2022 do të trokasë për vetëm dy javë dhe në kohë të paqarta si këto, nuk dimë se çfarë të presim apo nga se do të surprizohemi (për mirë ose për keq) në muajt e ardhshëm. Por moda duket se bën përjashtim dhe luan me karta e sigurta.

Nuancat e ngjyrës vjollcë janë trend i këtyre kohëve dhe do të qëndrojnë po njësoj edhe më vonë. Qofshin tone pastel ose ngjyra të forta, lejlaja duket sikur përcjell një qëndrim të guximshëm, me kreativitet dhe imagjinatë.

Mund ta gjeni si më poshtë: