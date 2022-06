Nga forma te njollat, po të dini këto sekrete nuk do gaboni kurrë në zgjedhjen e shalqirit

Mund të biem të gjithë dakord se shalqini është fruti që simbolizon stinën e verës dhe janë të shumta familjet shqiptare që e kanë atë pjesë të përditshme të tryezës. Por momenti kur pret shalqinin në një ditë të nxehtë vere është thikë me dy presa, ka raste që përzgjedhja na zhgënjen pasi ose e kemi blerë të papjekur ose shumë të pjekur.

Përzgjedhja e një shalqini të shijshëm e të kuq flakë kërkon një farë mjeshtërie që në shoqërinë shqiptare për shumë kohë i është atribuar meshkujve të shtëpisë.

Por me këto këshilla ju do të mësoni se si të përzgjidhni shalqinin e duhur, të kuq flakë, të ëmbël e mos të zhgënjeheni kurrë.

Shikoni njollat e mëdha

Lëvorja e shalqini zakonisht ka njolla të cilat janë të bardha dhe të verdha. Këto njolla formohen gjatë vendosjes së shalqinit në tokë ose në fushë. Shalqini me shijen më të mirë ka një njollë të madhe me ngjyrë kremoze me nuancë të verdhë, si shalqini në të djathtë në foton mësipër. Shmangni shalqinjtë me njollë të bardhë sepse janë pa shumë shije. Sa më e verdhë njolla aq më i mirë shalqini.

Të vrarat e lëvores

Sipas të dhënave të vrarat e lëvores që formojnë një rrjetë kafe të mirëfilltë ndodhin si pasojë e pllenimit të lules së bimës nga një insekt. Sa më e madhe të jetë e vrara në fjalë, aq më i ëmbël do të jetë fruti.

Forma

Shalqini që ka formë gjatoshe dhe të zgjatur është më i lëngshëm, ndërsa shalqini i rrumbullakët është më i ëmbël.

Bishti

Bishti i shalqinit duhet të jetë i tharë dhe jo jeshil. Nëse ai është jeshil, atëherë shalqini nuk është mjaftueshëm i pjekur.

Përmasat

Përmasa ka rëndësi në përzgjedhjen e shalqirit. Nëse dëshironi të bëni zgjedhjen e duhur, ju këshillojmë që gjithmonë të kapni një shalqi mesatar por jo shumë të madh dhe as fare të vogël.