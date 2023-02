Nga financat te dashuria/Horoskopi javor 13-19 Shkurt: Shenja që do të marrë lajmin e jetës

Dashi: Energjia në javën e dytë të shkurtit po shtyn për veprime të nxituara. Eksperiencat e dashurisë dalin në pah, edhe nëse nuk doni t’ia pranoni vetes. Çiftet do të përjetojnë një rinovim të ndjenjave dhe zemrat e vetmuara do të kenë një shans për të gjetur lumturinë e tyre. Për të mos humbur momentet e rëndësishme të jetës, mos e teproni, kujdesuni për sistemin nervor.

Në ditët e para të javës, mund të fitoni përvojë që do t’ju vijë shumë shpejt. Dielli në shenjën e Ujorit jep aftësinë për të parë diçka të re edhe tek ata që njihen prej kohësh. Pavarësisht se cila është shtysa, horoskopi javor i Dashit sugjeron të rrëmbeni një shans me forcën tuaj. Kërkoni aleatë midis kolegëve, studioni çdo informacion të disponueshëm. Familja do ta kuptojë fiksimin tuaj pas punës.

Në mes të javës, Dashi do të dëshirojë papritur një fishekzjarrë emocionesh. Kur Mërkuri është në Ujor, të gjithë përpiqen për liri dhe pavarësi. Përqendrohuni në dëshirat tuaja, me çdo mjet arrini atë që ëndërroni. Një takim romantik, një propozim martese, një dhuratë mahnitëse, pse jo?

Marrja e një vendimi që do t’i pëlqejë të gjithëve nuk do të jetë e lehtë në fund të javës. Nën Hënën në Ujor, njerëzit janë lehtësisht të ndezur me diçka të re dhe progresive. Nëse doni të bëni një gjë, dhe të dashurit krejtësisht ndryshe, horoskopi javor për Dashin ju siguron: është më e lehtë të dorëzoheni. Duke ulur intensitetin e pasioneve, mund t’i bëni të gjithë të lumtur.

Demi: Java e dytë e shkurtit do të kalojë përpjekje të kota për të zgjidhur të gjitha problemet me një goditje. Stresi fizik dhe mendor mund të çojë në një avari. Për të mos rënë nga procesi i punës, respektoni rutinën e përditshme, përpiquni të ecni më shpesh. Shtyni rrëfimet pasionante dhe takimet pasionante: një jetë personale e ngarkuar mund të dëmtojë karrierën tuaj.

Ditët e para të javës do të përfshihen në një atmosferë shpirtërore. Dielli në shenjën e Ujorit jep aftësinë për të parë diçka të pazakontë në gjërat e njohura. Horoskopi javor i Demit këshillon t’i shikoni të tjerët në një mënyrë të re. Mbështetni kolegët, të dashurit, veçanërisht prindërit. Ndoshta disa prej tyre kanë nevojë për ndihmë financiare ose këshilla, dhe disa nuk kanë ngrohtësi të mjaftueshme.

Në mes të javës, Demi duhet të jetë më racional. Mërkuri në shenjën e Ujorit është i pajisur me një mendje të mprehtë dhe shkathtësi. Duke iu dorëzuar dëshirave, do të humbisni kohën. Mundohuni të bini ne sy, tregoni një pozicion aktiv të jetës. Merruni me përmirësimin e aftësive tuaja profesionale, në jetën tuaj personale është akoma më rozë nga sa mendonit.

Shqetësimet e karrierës dhe punët e shtëpisë në fund të javës do të tërhiqen në plan të dytë. Hëna në shenjën e Ujorit shkakton refuzim të kufizimeve dhe pengesave. Për t’u ndjerë si një zog i lirë, horoskopi javor për Demin sugjeron të bëni një mini-udhëtim të paplanifikuar. Koha do të kalojë, përshtypjet e marra do të zgjasin për një kohë të gjatë.

Binjaket: Zgjidhja e çështjeve shtëpiake në ditët e para të javës do të marrë të gjithë vëmendjen tuaj. Me Diellin në Ujor, fantazia zihet, shtyn në veprime të nxituara. Nëse nuk doni ta ngarkoni veten me punët e shtëpisë, horoskopi javor i Binjakëve sugjeron të fokusoheni te marrëdhëniet. Pasioni, një shpërthim emocionesh, romanca është një recetë për një bashkim të fortë.

Në mes të javës, Binjakët do të jenë tepër llafazan. Ndikimi negativ i Mërkurit në shenjën e Ujorit manifestohet në rritjen e ngacmueshmërisë, papërmbajtshmërisë së dëshirave. Nëse jeni të padurueshëm për të ndarë informacione, sillni urgjentisht thashethemet e fundit në mjedisin tuaj, qetësohuni. Zbulimet tuaja mund të mos u pëlqejnë të gjithëve, veçanërisht prindërve tuaj.

Fundjava për ata që janë të zhgënjyer në dashuri do të jetë një dhuratë e vërtetë. Hëna në shenjën e Ujorit lind një etje për ndjesi të pazakonta. Nëse, me gjithë përpjekjet tuaja, nuk keni arritur të gjeni një partner të denjë, horoskopi javor për Binjakët është inkurajues: lumturia është afër. Për të tërhequr dashurinë tek vetja, blini një parfum me nota lulesh-orientale.

Gaforrja: Nuk ka gjasa që në javën e dytë të shkurtit të jetë e mundur të jetohet lehtë dhe pa kujdes. Ndonëse shqetësimi do të jetë minimal, sërish do të jetë i dukshëm. Kolegët dhe partnerët mund të shtojnë shqetësimet, por do të bëhet e qartë se kush është një mik i vërtetë dhe kush gëzon besimin tuaj. Nuk do ketë mungesë të veçantë parash, por duhet treguar kujdes në çështjet financiare.

Ditët e para plot ngjarje të javës do të mbahen mend për një kohë të gjatë. Me Diellin në shenjën e Ujorit, njerëzit qe janë aktivë dhe energjikë, e kanë të vështirë të ulen në një vend. Nëse keni ndërmend të zhyteni në vorbullën e pasionit, horoskopi javor i Gaforres ju kujton: është e rëndësishme të vlerësoni saktë aftësitë tuaja. Është e mundur që një njohje e re të dëmtojë reputacionin tuaj.

Gaforret në mes të javës mund të marrin lajme të mira. Mërkuri në Ujor zgjon vitalitetin. Mos prisni që të organizohet një festë për ju, krijojeni vetë. Ka shumë arsye për gëzim: nga fitoret e dashurisë deri te fitimi i lotarisë.

Një humor mistik është në ajër në fundjavë, madje edhe skeptikët e thelle do të preken prej tij. Hëna në shenjën e Ujorit jep besim në një mrekulli, njerëzit me dëshirë u drejtohen astrologëve dhe fallxhorëve. Nëse vendosni të drejtoheni në ndihmën e forcave misterioze, horoskopi javor për Gaforren rekomandon t’i kushtoni rëndësi ëndrrave. Do të merrni përgjigje për të gjitha pyetjet.

Luani: Nuk do të mërziteni në ditët e para të javës, edhe nëse preferoni një mënyrë jetese të qetë. Dielli tek Ujori jep një imagjinatë dhe kreativitet të pasur. Horoskopi javor i Luanit beson se një ndryshim i shpejtë i ngjarjeve dhe njohjet e reja do t’ju sjellin dobi. Pavarësisht nga disa emocione, do të jetë e mundur të zbatohet gjithçka e konceptuar, dhe shumë lehtë.

Nga mesi i javës, Luanët do të kuptojnë se nuk duhet të cenojnë interesat e tyre. Mërkuri në Ujor krijon një prirje për shkencën, teknologjinë dhe botën e artit. Një takim i papritur, një rastësi e suksesshme, informacion i harruar që del papritur dhe jeta bëhet ndryshe. Nëse keni një hobi, përpiquni të realizoheni në biznesin tuaj të preferuar, sillni këtë aftësi në përsosmëri.

Jeta nuk qëndron stabel ende, këtë mund ta shihni në fund të javës. Nën Hënën në shenjën e Ujorit, idetë e reja sjellin rezultate. Nëse ju duket se nuk ka asgjë më të mirë se pushimi, horoskopi javor për Luanin thotë: është koha për të përmirësuar njohuritë tuaja. Trajnime, leksione, seminare, studimi do t’ju mahnisë, informacioni i marrë së shpejti do të jetë i dobishëm.

Virgjeresha: Përqendrohuni në një gjë në fillim të javës, edhe nëse doni t’i merrni të gjitha. Dielli në shenjën e Ujorit i bën njerëzit më llafazanë, të prirur për të rrezikuar. Për të mos e komplikuar jetën tuaj, horoskopi javor i Virgjëreshës ju fton të bëheni më të thjeshtë dhe më të parashikueshëm. Shkoni në aktivitetet tuaja të zakonshme: hobi, punët e zyres si dhe detyrat e shtëpisë.

Virgjëreshat në mesjavë nuk do duan ta rëndojnë veten me shqetësime. Nën ndikimin e Mërkurit në shenjën e Ujorit, njerëzit mund të mbahen robër të ideve utopike. Nëse jeni të lodhur nga monotonia e të qenurit vetem, mos i kushtoni shumë rëndësi telasheve. Shijoni gjithçka që ju rrethon. Edhe problemet e biznesit mund të jenë fillimi i diçkaje të mirë.

E gjithë vëmendja juaj në fund të javës do të drejtohet te miqtë tuaj, madje çështjet urgjente nuk do të duken aq të rëndësishme. Hëna në Ujor jep dëshirën për të qenë mes njerëzve. Horoskopi javor për Virgjëreshën parashikon një rritje të interesit për personalitetin tuaj. Merrni iniciativën, mblidhni një shoqëri të ngrohtë. Do të ishte e drejtë t’i jepej përparësi argëtimit kulturor.

Peshorja: Nevoja për fytyra të reja në fillim të javës do t’ju shtyjë në veprim. Me Diellin në Ujor, është zakon të ndiqni ëndrrën, pavarësisht nga pengesat. Horoskopi javor i Peshores ju këshillon të provoni veten në një rol të pazakontë. Sjellja e qetë do të zgjerojë rrethin e biznesit dhe njohjeve personale. Do të ketë njerëz që do t’ju çojnë në një gjendje të re.

Për Peshoren, problemet e njerëzve të tjerë në mes të javës do të jenë më të rëndësishme se ato të tyre. Mërkuri tek Ujori rrit ndjenjën e ndjeshmërisë. Nuk ka gjasa që ju të jeni në gjendje t’i bëni të lumtur të gjithë rreth jush, por mund të ndihmoni një person specifik. Ndoshta telashet janë duke ecur afër dhe të dashurit kanë nevojë për mbështetje. Mos e kurseni veten, përpiquni të bëni më të mirën për lumturinë e tyre.

Nuk ka nevojë të sakrifikoni interesat personale në fund të javës. Nën Hënën tek Ujori, imagjinata mbizotëron mbi arsyen. Horoskopi javor për Peshoren beson se fantazia mund të jetë e dobishme. Duke u angazhuar në ndonjë aktivitet krijues, do të kuptoni se si t’i vini në praktikë aftësitë tuaja. I/E dashuri/a juaj patjetër do të mbështesë përpjekjet tuaja.

Akrepi: Nuk ka gjasa që në javën e dytë të shkurtit të jetë e mundur të jetoni lehtë dhe pa kujdes. Ndonëse shqetësimi do të jetë minimal, sërish do të jetë i dukshëm. Kolegët dhe partnerët mund të shtojnë shqetësimet, por do të bëhet e qartë: kush është një mik i vërtetë dhe kush gëzon besimin tuaj. Nuk do ketë mungesë të veçantë parash, por duhet treguar kujdes në çështjet financiare.

Uljet financiare në fillim të javës nuk kanë gjasa te ndodhin, por mbani veshët hapur. Me Diellin në Ujor, fantazia zëvendëson realitetin. Nëse mendoni se të pasuroheni është e lehtë, horoskopi javor i Akrepit sugjeron të blini një biletë lotarie. Në raste të tjera, suksesi duhet fituar. Diskutoni blerjet e mëdha me familjen tuaj dhe investimet me njerëz të ditur.

Nga mesi i javës, Akrepat do të lodhen nga emocionet e tepërta, ndaj do t’i shtypin me zell. Mërkuri në shenjën e Ujorit nuk toleron detyrimin dhe dhunën. Nëse diçka nga ajo që po ndodh nuk ju pëlqen apo nuk përshtatet në pamjen e zakonshme të botës, luftoni. Mos harroni të bëni ushtrime të frymëmarrjes për të ruajtur ekuilibrin.

Në fund të javës do të dukeni mahnitëse, gjë që me siguri do të vihet re nga të tjerët. Hëna në shenjën e Ujorit jep një parandjenjë të një mrekullie, një person është duke pritur për diçka emocionuese. Nëse hezitoni të ndryshoni ngjyrën e flokëve apo të bëni një prerje flokësh, horoskopi javor për Akrepin beson se momenti ka ardhur. Mos harroni të blini një veshje te mrekullueshme.

Shigjetari: Në ditët e para të javës, mund t’ju duket se asgjë nuk po ndodh, jeta duket se ka ndaluar! Me Diellin në Ujor, njerëzit priren të shkojnë nga një ekstrem në tjetrin. Horoskopi javor i Shigjetarit sugjeron që të mos shfaqni aktivitet spontan. Ndryshimet do të bëhen të dukshme pak më vonë, por tashmë po ndodhin procese të thella. Jini të durueshëm, do të ketë akoma ndryshime.

Në mes të javës, Shigjetari do të ketë diçka për të bërë përveç shtëpisë dhe punës. Kur Mërkuri është në Ujor, njerëzit janë të guximshëm dhe vendimtarë, nuk shohin pengesa. A keni ëndërr për dhurata, komplimente dhe vëmendje të shtuar nga seksi i kundërt? Ndryshoni qasjen ndaj formimit të garderobës. Mundohuni të visheni tërheqës, të ndritshëm dhe blini disa risi në modë.

Shpenzimet e mëdha nuk do ju dëmtojnë buxhetin dhe në fund të javës do të dilni jashtë biznesit. Nën Hënën në shenjën e Ujorit, nuk ka vend për të zakonshmet: shpirti kërkon diçka emocionuese. Nëse jeni mësuar të kurseni, horoskopi javor për Shigjetarin është inkurajues: gjendja financiare së shpejti do të përmirësohet. Vizitoni një agjenci udhëtimi ose shitje makinash.

Bricjapi: Biznesi në fillim të javës premton të jetë i suksesshëm. Me Diellin në Ujor, njerëzit janë të prirur për punë kolektive, vetëm punen nuk e kryeni dot. Horoskopi javor i Bricjapit beson se falë mbështetjes së kolegëve do të arrini të realizoni idetë tuaja të vjetra. Për të dashuruarit vjen “ora X”, mos e shtyni propozimin. Me shumë mundësi, ndjenjat midis jush janë të ndërsjella.

Në mes të javës, Bricjapët janë aktivë, madje edhe pak të shqetësuar. Kur Mërkuri është në Ujor, një person është i gjithëfuqishëm nëse ndjen frymëzim. Çështjet financiare do ecin mirë, projekte të reja, klientë fitimprurës si dhe transaksione të mëdha. Ju do të jeni në gjendje të bini dakord për aktivitete të përbashkëta me këdo. Edhe pse këtu shumë do të varen nga interesi juaj.

Fluturimi i fantazisë suaj në fundjavë është i pandalshëm. Nën Hënën tek Ujori, imagjinata mbizotëron mbi arsyen. Bërja e gjërave të çmendura mund të dëmtojë veten. Horoskopi javor për Bricjapin rekomandon të bëni diçka të dobishme. Një hobi krijues do t’ju ndihmojë t’i ktheni fantazitë tuaja në realitet. Plus, ju jeni i /e zgjuar dhe mund të bëni para të mira.

Ujori: Komunikimi në fillim të javës do të jetë shpëtim. Me Diellin tek ju, mendimet janë të lehta dhe të ajrosura, nuk doni të rrëmbeni kokën me probleme. Horoskopi javor ju premton se do t’i kuptoni njerëzit në mënyrë perfekte. Njohje të reja, një shef, një punëdhënës i mundshëm, një i/e dashur, të gjithë do t’i binden ndikimit tuaj. Mundohuni të lini një përshtypje të mirë.

Në mes të javës, Ujori mund të bëjë më shumë se zakonisht. Ndikimi i Mërkurit tek Ujori manifestohet në aftësinë për të vepruar shpejt dhe për të menduar jashtë zakonit. Falë shkathtësisë suaj, mund të merreni lehtësisht me konkurrentët. Në mënyrë të papritur për të gjithë, rivaliteti do të zëvendësohet nga bashkëpunimi. Në një marrëdhënie dashurie do të jetë e mundur të zbutni të gjitha keqkuptimet, ose pothuajse gjithçka.

Fundjava do të kalojë kur të bëni diçka të dobishme. Hëna në shenjën e Ujorit anon drejt aktivitetit intelektual. Për të krijuar një bazë solide për të ardhmen, horoskopi javor për Ujorin rekomandon të studioni pa u lodhur. Burimi i njohurive mund të jetë çdo gjë, madje edhe komunikimi me njerëz më me përvojë.

Peshqit: Në ditët e para të javës, mund të pushtoni nga një shpirt aventureske. Me Diellin në Ujor, problemet tërhiqen në plan të dytë, njerëzit duan të jetojnë lehtësisht dhe pa stres. Për të mos u kapur nga asnjë histori, horoskopi javor ju këshillon të fokusoheni në kënaqësitë e vogla. Shkoni në një kafene, kinema apo muze, zhytuni në një atmosferë të ndryshme nga ajo e punës.

Kurioziteti i Peshqve në mes të javës do të nxisë rritjen profesionale dhe personale. Mërkuri në Ujor e bën mendjen të mprehtë dhe të shkathët. Edhe nëse puna juaj nuk ka të bëjë me dokumentet dhe numrat, do të jeni të shkëlqyeshëm në trajtimin e sasive të mëdha të informacionit. Erudicioni juaj do të lërë një përshtypje të këndshme për seksin e kundërt.

Kaloni një fundjavë në natyrë, larg njerëzve dhe zhurmave së qytetit. Nën Hënën në shenjën e Ujorit, njerëzit janë të sigurt në vetvete dhe shumë mendjemadh. Nëse keni planifikuar gjëra të rëndësishme dhe nuk do të ndryshoni asgjë, horoskopi javor j paralajmëron se rrezikoni të mbeteni pa asgjë. Rriten gjasat e gabimeve, prishjeve, keqfunksionimeve të pajisjeve dhe keqkuptimeve të tjera.