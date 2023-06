Nëse shihni dikë me këtë shenjë në dorë duke ju përshëndetur nga makina, lajmëroni menjëherë policinë

A e dini se çfarë do të thotë kjo shenjë? Kjo do të thotë se dikush është në telashe. Prandaj, nëse ndonjëherë e shihni dikë me pikë të zezë në pëllëmbën e dorës së tyre, mos heziton ta thërrisni policinë në sekondë.

Kjo ndryshe quhet edhe “Kampanja Pika e Zezë”, e cila ka filluar në Facebook dhe është një mënyrë për t’i njohur viktimat e abuzimeve të ndryshme.

Prandaj, nëse e shihni dikë me këtë pikë të zezë, ju duhet ta dini se ai/ajo person është në rrezik.