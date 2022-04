Nëse përdorni këto dy kura natyrale, nuk do keni më nevojë për ilaçe për kolesterolin

Kur bëhet fjalë për kolesterolin, është e rëndësishme të mbani në mend se ekzistojnë dy lloje: HDL, i cili njihet si kolesteroli “i mirë” dhe LDL, që njihet si kolesteroli “i keq”.

Sipas shkencëtarëve të Klinikës Cleveland, ulja e kolesterolit “të keq” LDL (lloji që bllokon arteriet) mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru me 50 për qind.

Pra, merrni parasysh disa kura natyrale për uljen e kolesterolit:

Rreze dielli

Ju mund të shkurtoni 12 pikë nga niveli juaj i LDL-së këtë muaj duke qëndruar 30 minuta në dielli çdo ditë, thonë shkencëtarët spanjollë. Vitamina D3 që lëkura prodhon kur ekspozohet ndaj dritës UV bën që mëlçia juaj të shndërrojë LDL-në në kolesterol HDL të shëndetshëm, pastrues të arterieve.

Shijoni frutat e thata

Fshini dhimbjet e urisë mes vakteve me një grusht arra ose fara çdo ditë, dhe ju do të ulni LDL-të deri në 33 për qind, sugjeron hulumtimi i Yale. David Katz, arrat dhe farat janë të pasura me yndyra bimore të shëndetshme që ngadalësojnë enzimat e mëlçisë që krijojnë LDL.