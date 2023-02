Nëse e teproni me këto ushqime, rrezikoni të dëmtoni veshkat

Ajo që hani mund të luajë një rol të madh në shëndetin e veshkave tuaja. Mishi i kuq, spinaqi, patatet, ushqimi i kripur dhe pijet e gazuara duhet të shmangen nëse keni probleme me veshkat.

Rreziku i zhvillimit të problemeve shëndetësore të veshkave ndikohet nga disa faktorë, një prej të cilëve është gjenetika. Por janë disa ushqime që dëmtojnë shëndetin e veshkave.

Mish i kuq

Sipas mjekëve nuk dihet të hani më shumë se tre porcionet të rekomanduara të mishit të kuq në javë. Sipas një studimi të vitit 2017 të botuar në Journal of the American Society of Nefrology, konsumi i lartë i mishit të kuq ishte i lidhur ndjeshëm me problemet e veshkave, por zëvendësimi i një porcioni mishi të kuq me një burim tjetër proteinash mund të zvogëlojë rrezikun deri në 62.4 për qind.

Spinaqi

Nëse nuk keni probleme me shëndetin e veshkave, nuk keni shumë arsye të shqetësoheni për konsumimin e spinaqit. Spinaqi është një shtesë në sallatat ose smoothiet tuaja të preferuara, është i pasur me lëndë ushqyese dhe luan një rol të rëndësishëm në shumicën e dietave. Megjithatë, spinaqi mund të jetë problem për ata që kanë probleme me veshkat.

Spinaqi mund të përmbajë deri në 1260 miligramë oksalate për porcion, gjë që mund të përbëjë probleme për ata që tashmë kanë probleme me shëndetin e veshkave. Në fakt, një studim i botuar në “Journal of the American Society of Nefrology” zbuloi se konsumi i konsiderueshëm i oksalatit në dietë lidhej me një rrezik më shumë se 20 për qind të rritjes së gurëve në veshka tek burrat dhe gratë e moshuara dhe se spinaqi ishte zakonisht burimi kryesor i oksalatit.

Patate

Patatet janë një burim i pasur kaliumi, që përmbajnë deri në 1640 miligramë lëndë ushqyese, ose gati gjysmën e AZHR-së për një mashkull të rritur. Fatkeqësisht, nëse keni probleme me veshkat, patatet mund të shkaktojnë probleme.

Ushqim i kripur

Ushqimet e kripura si patatinat nuk janë të dëmshme vetëm për barkun, por mund të dëmtojnë edhe veshkat tuaja. Një artikull i vitit 2018 i botuar në revistën “Kërkimi i veshkave dhe presionit të gjakut” zbuloi se, në mesin e një grupi prej 12,126 njerëzish me konsumin më të lartë të kripës, 29 përqind kishin më shumë gjasa të kishin dëmtim të veshkave sesa ata me një konsum më të moderuar të kripës.

Pijet e gazuara

Nëse pini rregullisht pije të gazuara me sheqer, mund të keni probleme me shëndetin e veshkave para se ta kuptoni. Një studim i vitit 2016 i botuar në revistën Nefrologji zbuloi se midis 2,382 pacientëve të rritur të vëzhguar si pjesë e Studimit të Lipideve dhe Glukozës, ata që konsumonin më shumë se katër pije të gazuara me sheqer çdo javë kishin dukshëm më shumë gjasa të zhvillonin sëmundjen kronike të veshkave.