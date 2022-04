Nëse dyshoni se ai po ju tradhton, ky truk me siguri do të zbulojë të vërtetën (VIDEO)

Një përdoruese e TikTok regjistroi një video në të cilën ajo shpjegoi se si e thirri djalin dhe i kërkoi të shihte llogarinë e tij në Snapchat për të zbuluar të vërtetën.

Kenzie Curran postoi një video me emrin e përdoruesit @keepinupwkenz në të cilën shpjegoi saktësisht se si e kishte kuptuar se djali me të cilin e kishte tradhtuar gjatë dy viteve të fundit.

“Unë premtoj, nëse provoni këtë metodë, do ta dini me siguri nëse partneri juaj po ju tradhton,” tha Curran në një video me afro 3 milionë shikime, shkruan albeu.com.

Më pas ajo shpjegoi se telefonoi fillimisht në mbrëmje për t’u siguruar që ishte në shtëpi.

– Kjo është shumë e rëndësishme sepse duhet të siguroheni që ai të jetë vetëm dhe të mos e shqetësojë asgjë shpjegoi ajo.

Më pas ajo i tha që të vendoste celularin në jastëk dhe të largohej prej tij dhe t’i jepte fjalëkalimin e tij në Snapchat, për të cilën ai u përgjigj se nuk e njihte përmendësh.

“Kështu që ai tha se nuk e dinte fjalëkalimin e tij të Snapchat,” tha Curran.

Ish-e dashura këmbëngulëse e ardhshme më pas tha se ajo thjesht mund të merrte telefonin e nënës së saj dhe ta përdorte atë për ta regjistruar atë duke hapur Snapchat-in e saj.

– Pastaj kishte një justifikim se ishte vonë dhe se nëna e tij ishte në gjumë. Në rregull, mund të provojmë kapjen e ekranit – shpjegoi ajo.

Më pas ajo i kërkoi atij të përdorte funksionin e kapjes së ekranit në telefonin e saj për të parë se si dukej historia e tij në Snapchat, por në fund ai nuk ia dërgoi asaj pamjet.

Arsyeja është se më pas ajo do të shihte se çfarë po bënte. Në vend të kësaj, ai i pranoi asaj se e kishte tradhtuar .

“Fjalë për fjalë, nuk kishte rrugëdalje nga situata, përveç të vërtetës”, tha ajo.

Curran shkroi gjithashtu, “Nëse ai është i çuditshëm në ndonjë mënyrë për të dërguar një pamje të ekranit, kjo ndoshta do të thotë pikërisht atë që ju mendoni se do të thotë – po, ai ju tradhtoi ose ju mashtroi.”

Shumë e kanë komentuar për ta falënderuar për këtë truk të “garantuar”.

– E bëra. Ai më dërgoi regjistrime të të gjitha mesazheve dhe telefonatave. Unë jam mirënjohës – komentoi një përdorues.

Të tjerët ishin të shokuar se sa larg ishte ajo e gatshme të shkonte për të zbuluar të vërtetën. Sa shumë komplikime, në vend që thjesht të pyesni dhe t’i jepni fund një marrëdhënieje të dhimbshme .

– Nuk ka marrëdhënie të mira pa besim, nëse mendon se duhet të shikosh profilet e tij private në rrjetet sociale , ai nuk është i duhuri për ty – tha një përdorues tjetër.

– Nëse duhet të mendoni kaq shumë për të kapur dikë duke ju tradhtuar, kurseni kohë dhe thjesht përfundoni lidhjen. Nuk ka besim nuk ka rëndësi – ka shkruar dikush tjetër. /albeu.com/