Nëse doni të humbni peshë, hani darkë në këtë orë

A keni menduar ndonjëherë se sekreti i humbjes së peshës varet nga koha kur hani vaktin tuaj të fundit? Këtë e vërtetojnë studime të ndryshme dhe ekspertët pohojnë se duhet të hani darkë para orës 20:00, mundësisht rreth orës 18:00 dhe në këtë mënyrë të rrisni shanset për të hequr qafe kilogramët e tepërt.

Është vërtetuar se një darkë e hershme ndikon pozitivisht në peshën tonë, sepse zgjat periudhën deri në kohën e gjumit dhe në këtë mënyrë nxit tretje më të mirë. Kjo është gjithashtu mënyra më e mirë për të shmangur dëshirat e natës dhe për të reduktuar depozitimin e yndyrës në trup sa më shumë që të jetë e mundur.

Pse nuk është mirë të hani menjëherë para gjumit?

Rekomandohet të mos hani të paktën 2 orë para gjumit, sepse kështu nuk do të keni probleme me stomakun dhe tretjen gjatë natës.

Megjithatë, mos hiqni dorë nga darka, sepse nëse stomaku juaj është bosh, nuk do të flini mirë nga uria. Nëse hani vonë, keni më shumë gjasa të zhvilloni refluks nga ushqimi i patretur dhe gjithashtu të shtoni peshë.

Gjithashtu, sigurohuni që darka juaj të jetë e lehtë, e pasur me perime dhe proteina. Nuk rekomandohet të hani ushqime të pasura me karbohidrate para se të shkoni në shtrat, sepse ato janë të pasura me energji që nuk ju nevojiten para se të shkoni në shtrat.