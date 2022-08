Nëse dikush “ju a qan” kafen, dijeni se ka lexuar këtë sekret

Kafja është një nga pijet e preferuara për pjesën më të madhe të njerëzve dhe shumë prej tyre, nuk e imagjinojnë dot të nisin punën pa një filxhan kafe në mëngjes. Përgjithësisht, amvisat por jo vetëm, preferojnë kafen turke.

Pavarësisht nëse ju pëlqen me pak apo shumë sheqer, ka emërues të parbashkët të çdo kafeje të mirë.

Nëse edhe ju jeni adhurues i kafesë, provoni një truk të thjeshtë, falë të cilit do të ketë një erë dhe shije shumë më të mirë. Ajo që duhet të bëni është të zieni kafen disa herë në sobë.

Pra, sapo të vlojë, lëreni sërish në sobë por kini kujdes që të mos derdhet. Do të vini re se do të jetë më e shijshme dhe me një aromë më të këndshme.