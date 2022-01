Ndryshimi që pësoi 40-vjeçarja për një muaj, falë këtij përbërësi

Nëse jeni përdorues të rrjeteve sociale me siguri që vitet e fundit jeni ndeshur me një numër të pafundëm reklamash për kolagjenin dhe vetitë e tij “çudibërëse”, që ka për trupin e njeriut.

Prodhimi i kolagjenit në trupin tonë fillon të ngadalësohet me kalimin e moshës, prandaj fillon edhe procesi i plakjes së kockave, lëkurës etj. Por çfarë ndryshimesh përjetojnë ata persona që fillojnë të marrin kolagjenin si suplement? Më poshtë ju tregojmë eksperiencën e një 40 vjeçareje e cila filloi përdorimin e kolagjenit në fund të gushtit dhe vazhdoi për thuajse një muaj.

Ja çfarë ka shkruar ajo:

Dita 1. (30 gusht) Mbrëmë piva shishen e parë të kolagjenit. Isha aq entuziaste sa shpresoja që do të shihja disa efekte brenda një nate por le të mos e ekzagjerojmë.

Dita 5 (4 shtator). Kam një fryrje të lehtë të barkut që është e dukshme. Jam duke marrë kapsula që kompania ku mora kolagjenin, m’i dha si shoqëruese të këtij produkti.

Dita 6. (5 shtator). Kam disa puçrra në mjekër, ndoshta mund të jetë edhe një çekuilibër hormonal . Kam shumë kruajtje në trup dhe një kolegia ime më thotë: “Mos ndoshta është lëkura që po të rigjenerohet?”. Dua ta besoj shumë që është kështu.

Dita 7. (6 shtator). Kam një inflamacion të lehtë të mishrave të dhëmbëve dhe të membranave të mukozës. Nuk e kuptoj nëse kjo më ndodh nga pirja e flakonit të kolagjenit ( flakonin e pi në mbrëmje, para se të shkoj të shtrihem dhe pasi kam larë dhëmbët). Më duhet të kërkoj nëse kanë lidhje apo jo.

Dita 8 (7 shtator). Fillova të marr flakonin me kolagjen para se të laj dhëmbët dhe inflamacioni i mishrave të dhëmbëve po zbutet. Nuk e di nëse është një rastësi apo nëse kanë lidhje. Gjithashtu kam vënë re se rrudhat e lehta të mimikës janë zbehur. Nga ana tjetër bëra disa “squats” në palestër dhe nuk ndieva dhimbje të gjunjëve.

Dita 12. (11 shtator). Mbrëmë harrova të marr flakonin se u ktheva shumë vonë. Po vërej se fytyra më duket më e freskët dhe këtë ma thotë edhe një shoqë që nuk e di fare se po marr kolagjen.

Dita 20 (19 Shtator). Duke qenë se jam shumë entuziaste për të treguar më shumë kujdes ndaj vetes, po bëj shumë joga dhe po ha më shumë fruta dhe perime. Zero ëmbëlsira. Kam humbur edhe disa kilogramë në 20 ditë, kështu që kolagjeni nuk ju pengon të mbani dietë.

Dita 23. (22 shtator). U mjaftova me 8 flakone kolagjeni dhe e lashë me kaq. Nuk pata asnjë problem, thjesht përshtypen se me kaq ishte mjaft. Kjo pasi kanë filluar të më shfaqen puçrra sikur të isha 14 vjeç. Dhe meqenëse lëkura është e tonifikuar dhe po marr komplimente, ato 8 flakonet e tjera do t’i pi brenda pak ditësh.

Pasi kam pirë edhe tetë shishet e fundit po shoh shumë ndryshim tek vetja.

Pra si funksionon kolagjeni i lëngshëm?

Kolagjeni i lëngshëm vjen në katër lloje: kolagjen i origjinës, kolagjen i hidrolizuar, kolagjen detar, kolagjen bimor. Cili është ndryshimi?

Kolagjeni i origjinës është një molekulë proteine ​​që rrjedh nga xhelatina, shumë komplekse dhe me një peshë molekulare të lartë e cila, nëse merret siç është nuk përthithet as në zorrë, aq më pak nga lëkura. Për këtë arsye, zakonisht përdoret kolagjeni i hidrolizuar ose pjesërisht i hidrolizuar. Ky është kolagjeni i reduktuar në peshë molekulare me peptide me përmasa më të vogla që lejojnë përthithjen e tij

Marrja e kolagjenit të hidrolizuar garanton marrjen e peptideve të përbëra kryesisht nga tre lloje aminoacidesh të lidhura së bashku, me të cilat kolagjeni është i pasur: Glicine-Proline-Hydroxyproline. Kjo sekuencë ndryshon në varësi të faktit nëse po flasim për kolagjenin e tipit I dhe III apokolagjenin e tipit II. “Pra, marrja e kolagjenit nuk është njëlloj si të marrësh suplemente të tjera proteinike, pikërisht sepse peptidet tipike të kolagjenit do të humbisnin.

Kolagjeni i hidrolizuar ose i pastruar merret nga lëkura e peshkut të përzgjedhur, i cili siguron aminoacide dhe peptide që përthithen me shpejtësi nga trupi. Gjithashtu përmban acid hialuronik, resveratrol, një molekulë me origjinë bimore, dhe vitamin C, e cila kontribuon në formimin e kolagjenit për funksionimin normal të lëkurës si dhe ka veprim antioksidues.

Megjithatë ka edhe kritikë që nuk e suportojnë konsumin e kolagjenit të lëngshëm, pasi sipas tyre trupi nuk do të prodhojë gjithsesi kolagjen nëse në dietën ushqimore të njeriut mungojnë elementët kryesore që ndihmojnë në prodhimin e tij, përveç proteinave. Prandaj në të gjitha suplementet ushqimore që rekomandohen është e detyrueshme të tregojnë se suplementet nuk synojnë të zëvendësojnë një dietë të larmishme dhe të ekuilibruar.