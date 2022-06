Ndiqni këto katër hapa për të larguar një herë e mirë mizat nga shtëpia tani në stinën e verës

Jemi mësuar tashmë që mizat të vijnë me fillimet e motit të ngrohtë. Këta insekte të ashpër dhe jo shumë të bukur shpesh janë të bezdisshëm, ndaj ne përdorim mënyra të ndryshme për t’i hequr qafe.

Mizat nuk e pëlqejnë borzilokun apo nenexhikun dhe këto bimë do t’i refuzojnë, kështu që ju mund t’i mbillni dhe t’i vendosni në pragjet e dritareve dhe afër dyerve. Ekspertët kanë zbuluar se si mund të shpëtoni nga këto insekte të bezdisshme, shkruan albeu.com.

Bëni vetë llak natyral

Aromat e vajrave esencialë si, limoni dhe livando i largojnë mizat, kështu që ju mund të bëni vetë spërkatjen tuaj natyrale kundër mizave duke shtuar disa pika të ndonjë prej këtyre vajrave në ujë në një shishe spërkatëse. Thjesht spërkatni spërkatjen në kuzhinë gjatë ditës dhe mizat duhet të qëndrojnë jashtë.

Ruani pijet e gazuara në frigorifer

Mizat e frutave tërhiqen gjithashtu nga dioksidi i karbonit në pijet e gazuara, kështu që nëse i lini lëngjet jashtë, ato do të fillojnë të grumbullohen në atë zonë, veçanërisht nëse ka pasur derdhje. Sigurohuni që të fshini njollat ​​dhe shishet e pastra për të parandaluar mizat dhe pijet me gaz është mirë ta mbani gjithmonë në frigorifer në mënyrë që mizat e frutave të jenë larg tyre.

Mbajeni koshin e plehrave me sodë buke

Ushqimi që hedhim në koshin e plehrave fluturon më shpejt për shkak të nxehtësisë, kështu që tërheq edhe më shumë mizat. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të pastroni dhe zbrazni kovën më shpesh se zakonisht gjatë muajve të verës. Ju gjithashtu mund të spërkatni pak sodë buke në fund të koshit përpara se të vendosni një qese të re mbeturinash, e cila duhet të thithë të gjitha aromat dhe lëngjet që rrjedhin nga qesja.

Mos lini enët e pista pranë lavamanit

Për shkak të orarit të ngjeshur, larja e enëve të pista shpesh vonohet dhe qëndrimi i tij pranë lavamanit me siguri do të tërheqë mizat. Prandaj ju rekomandojmë që t’i lani enët sa më shpejt që të jetë e mundur në mënyrë që të parandaloni grumbullimin e mizave mbi to dhe transmetimin e baktereve. /albeu.com/