Ndaloni patjetër përdorimin, shenjat që tregojnë se paracetamoli ka efekte anësore te ju

Ndërsa disa ilaçe kundër dhimbjeve shqyrtohen shumë, sidomos për efektet e tyre anësore, paracetamoli zakonisht përfaqëson një nga opsionet më të sigurta. Por, si me çdo ilaç, pilulat për qetësimin e dhimbjeve mund të shkaktojnë probleme. NHS thotë se paracetamoli “rrallë” shkakton efekte anësore nëse i përmbaheni dozës së duhur.Megjithatë, edhe ky ilaç kundër dhimbjeve mund të shkaktojë disa probleme në raste të caktuara.

Drugs.com raporton se një efekt anësor “serioz” që mund të shfaqet gjatë trajtimit me paracetamol është humbja e oreksit.

Ata shpjegojnë se nëse e përjetoni këtë shenjë gjatë qetësimit të dhimbjes, duhet të “ndaloni përdorimin” e këtij ilaçi. Megjithëse humbja e oreksit mund të shkaktohet nga shkaqe të ndryshme, ka shenja të tjera paralajmëruese që mund të tregojnë për efekte anësore të shkaktuara nga paracetamoli.Drugs.com shpjegon se neveria ndaj ushqimit mund të shoqërohet me temperaturë të ulët, të përziera dhe dhimbje stomaku.

Portali shëndetësor ndan edhe efekte të tjera të padëshiruara “serioze” që i përkasin kësaj kategorie, duke përfshirë: Urina e errët, Jashtëqitje me ngjyrë balte, Verdhëza.Verdhëza mund të shfaqet për shkak të helmimit me paracetamol. Helmimi i shkaktuar nga qetësuesi mund të shkaktojë dështim akut të mëlçisë, i cili mund t’ju lërë me lëkurë ose sy të verdhë.

Në përgjithësi, verdhëza shfaqet kur keni nivele të larta të bilirubinës në gjak, e cila është një pigment biliar, në trupin tuaj. Përveç që lëkura dhe e bardha e syve marrin një nuancë të verdhë, verdhëza mund të dallohet edhe në ngjyrën e urinës dhe jashtëqitjes.Edhe pse paracetamoli mund të shkaktojë këto efekte anësore të rënda, ato konsiderohen të jenë të rralla.

Lajmi i mirë është se paracetamoli është toksik për mëlçinë vetëm kur merret në sasi të mëdha. Kështu që do të jeni mirë duke marrë qetësuesin për sa kohë që i përmbaheni dozës së duhur.

Nëse nuk jeni në dijeni, sasia e rekomanduar që nuk duhet të tejkaloni është një ose dy tableta 500 miligramë të marra deri në katër herë gjatë një periudhe 24-orëshe.

Shërbimi shëndetësor përfundon: “Mbidoza e paracetamolit mund të shkaktojë efekte të rënda anësore. Mos u tundoni të rrisni dozën ose të merrni një dozë të dyfishtë nëse dhimbja juaj është shumë e madhe.NHS këshillon të flisni me mjekun ose farmacistin tuaj nëse jeni të shqetësuar për një efekt anësor ose vini re ndonjë gjë të pazakontë.