Mundësi të reja apo përmbysje, Horoskopi javor: Mësoni si nis muaji shkurt për secilën shenjë

DASHI

Ndiheni paksa të shkëputur nga qëllimet tuaja, Dash? Këtë javë mund të keni vështirësi të vazhdoni me planet tuaja, edhe pse kjo mund të jetë rrjedha juaj e zakonshme e guximshme, si Dash. Kjo nuk do të thotë se do të rrëzoheni dhe do të digjeni ose do të ktheheni prapa në përparimin tuaj. Thjesht do të thotë që do të hasni në pengesa në rrugë ndërsa përpiqeni të ecni përpara. Mundohuni të mos e luftoni këtë, sado e bezdisshme mund të jetë. Ndonjëherë ju duhet të dini se kur të zgjidhni betejat tuaja.

Dashi duhet të fillojë të kontrollojë vetë fatin e tij, duke mos lejuar që dikush tjetër ta bëjë atë për ta. Fuqia e mendjes dhe e nënvetëdijes suaj do t’ju ndihmojë në këtë gjë. Vetëbesimi luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë periudhë, ashtu si optimizmi. Dashi do të ketë një periudhë të shkëlqyer për të përmirësuar jetën, për të realizuar ëndrrat dhe për të zbatuar planet e tij. Energjia do të jetë në lëvizje të plotë, por mbi të gjitha do të frymëzoheni nga mundësi të reja që do të shfaqen. Kjo javë nuk është një javë ku ngritja e grushtit në Univers do të bëjë shumë!

DEMI

Demi duhet të analizojë jetën e tij. Mendoni se çfarë duhet të ndryshoni për të reduktuar sfidat. Demi duhet të mbështetet te arsyeja, por edhe të dëgjojë intuitën e tij. Ju nuk duhet të ndiqni rrugën e njerëzve që përpiqen të manipulojnë, shkaktojnë faj dhe mendojnë vetëm për veten e tyre. Mendoni për veten tuaj dhe do të bëheni më të lumtur dhe mos gjykoni askënd. Me sundimtarin Venus në sektorin tuaj shoqëror, të gjithë duan një pjesë nga ju. Mos u shpërndani, kurseni energjinë tuaj për ata që e meritojnë. Ju mishëroni një shpirt emocionalisht të pjekur, të dhembshur dhe thellësisht krijues këtë javë.

Është një javë e mirë për projekte krijuese, për të shkruar ndjenjat tuaja dhe për të arritur përparime ose vendime në lidhje me çështjet e zemrës dhe nëse asnjë nga këto nuk ju duket e drejtë, mbani mend se thjesht duke i kushtuar pak kohë vetes dhe vetëm duke dëgjuar atë që zemra juaj ka për të thënë, do të bëjë gjithashtu mrekulli për shpirtin. Ju gjithashtu mund ta shikoni një shok/shoqe me një sy tjetër. Si një partner/e të mundshëm/e

BINJAKËT

Binjakë, mund të jeni duke i zvarritur këmbët tuaja nëpër baltë për të përfunduar gjërat këtë javë. Përgjegjësitë dhe detyrat e momentit mund të duken të zakonshme, zhgënjyese dhe të përsëritura. Dëgjimi i të tjerëve gjithashtu mund të duket si një punë e përditshme pasi dëshironi të ndiqni rrugën tuaj në mënyrë të pavarur. Megjithatë, duhet të mbani mend se detyrat e momentit janë vetëm të momentit. Ka një kohë dhe një vend për të ndjekur ëndrrat tuaja. Tani për tani, një përqendrim i vogël praktik, edhe në gjërat që duken të vogla, mund të bëjë më shumë nga sa e kuptoni më vonë.

Binjakët duhet t’ia kushtojnë këtë javë dashurisë. Në parim, është e shkëlqyeshme për të forcuar marrëdhëniet ekzistuese, për të takuar të afërmit dhe për të biseduar me miqtë, por nëse Binjakët nuk kanë një ‘shpirt binjak’, ata mund të shkojnë në takime, të flirtojnë dhe takohen. Gjëja kryesore është të mos bëni përfundime të nxituara dhe të mos bini në dashuri me personin e parë që takoni.

GAFORRJA

Gaforret duhet ta nisin javën duke zgjidhur detyra të përgjegjshme. Astrologët gjithashtu vërejnë rëndësinë e respektit. Ndoshta këtë javë, Gaforret do të jenë në gjendje të kompensojnë gabimet e tyre të së shkuarës. Nëse bëni vepra të mira dhe jeni të gatshëm të kërkoni lamtumirë, gjithçka mund të vijë vetë. Energjia krijuese e planetëve do të jetë më e përshtatshme për zgjidhjen e problemeve të jetës, kërkimin e hobive të reja, depërtimin dhe ristrukturimin e plotë të jetës suaj në tërësi.

Kjo javë është e mbushur me mundësi për keqkuptim. Qëndroni larg të folurit pa menduar, veprimeve dhe zgjedhjeve të nxituara dhe ngarkimit dhe angazhimeve shumë shpejt. Kjo javë nuk është e duhura për të pasur biseda të rëndësishme, për të nxjerrë përfundime të shpejta ose për të marrë angazhime. Ndonjëherë mund të tundoheni, por mos harroni t’i rezistoni dëshirës. Jo të gjithë mund të jenë në të njëjtën linjë me ju këtë javë.

LUANI

Luani mund të dëshirojë një qasje praktike por rinore për javën, por përpjekjet e tyre po shpërndahen. Ju mund të jeni vërtet duke bërë përpjekje për t’i kryer gjërat, për të ndërtuar stabilitetin dhe bollëkun tuaj dhe për të mësuar gjëra të reja por, Universi ndihet sikur nuk po bashkëpunon. Është e rëndësishme të mbani mend se ndonjëherë të bësh gabime ose të hasësh në pengesa është natyra e të mësuarit dhe e përparimit.

Është koha për të hequr dorë nga marrëdhëniet toksike. Kjo do të thotë që ju keni liri të plotë, qetësi, optimizëm dhe sukses. Për shkak të mungesës së planetëve tuaj këtë javë, Luanët do të jenë në gjendje të përjetojnë një rritje edhe më të madhe të forcës, motivimit dhe besimit. Ka ardhur koha për të vepruar shpejt dhe me efikasitet. Vetëm për shkak se rruga duket e vështirë, nuk do të thotë se është e gabuar.

VIRGJËRESHA

Virgjëreshat mund të marrin atë që duan nëse punojnë shumë. E vetmja gjë që duhet të mbani mend është të jeni të kujdesshëm kur keni të bëni me të huajt. Ju nuk duhet t’i tregoni askujt për planet tuaja për të ardhmen dhe arritjet tuaja aktuale. Rekomandohet të mbështeteni vetëm në forcat tuaja. Gjithashtu, ju mund të dëgjoni intuitën tuaj, e cila do të jetë e dobishme në situata shumë të vështira dhe të paparashikueshme.

Tani është koha juaj për të udhëhequr dhe organizuar. Ju jeni të njohur për aftësitë tuaja organizative, veçanërisht këtë javë. Ju mund të gjeni sukses të veçantë me punë dhe karrierë (veçanërisht për ata që janë në një mjedis më të madh dhe të strukturuar në vendin e punës), duke krijuar lidhje dhe duke forcuar themelet ekzistuese të qëllimeve tuaja. Për Virgjëreshën, kjo ndonjëherë është një dhuratë më e mirë sesa një grumbull ari. Shijojeni, pasi puna e kësaj jave ndihet veçanërisht e kënaqshme.

PESHORJA

Diçka e çuditshme duket se turbullon javën e Peshores. Hëna e kthyer mbrapsht është një pamje enigmatike, pasi edhe Hëna e drejtë mund të ketë pjesën e saj të mirë të mistereve, pavarësisht nga aftësia e saj intuitive. Ky lloj kaosi brenda imagjinatës dhe pavetëdijes mund të tronditë këdo, madje edhe njerëzit më mendjehapur. E kundërta, ju mund të dëshironi të zbuloni mjegullën e çuditshme që duket se po përplaset me aftësinë tuaj për të parë qartë përgjigjet, por po hasni edhe më shumë pengesa, madje edhe brenda vetes.

Mos u mundoni të deshifroni misteret e Universit menjëherë. Këtu është çelësi, është mirë të bëni pyetje, por mos i detyroni përgjigjet. Pëlqimet dhe mospëlqimet tuaja janë të përcaktuara qartë. Edhe pse nuk keni nevojë t’i fshihni ndjenjat tuaja, jini me takt me mënyrën se si i shprehni ato, është një mësim se si të fitoni miq dhe të ndikoni te njerëzit.

AKREPI

A po e ktheni atë që vendosni, veçanërisht në lidhje me marrëdhëniet? Nëse jo, është koha për t’i hedhur një vështrim të mirë dhe të vështirë lidhjeve tuaja. Ju keni dhënë gjithçka dhe nuk duhet të prisni asgjë përveç angazhimit të plotë në këmbim.

Këtë javë duket se do të sfidojë shpirti juaj sipërmarrës. Pavarësisht nga natyra juaj e ashpër besnike, Akrepat janë ende të njohur për pavarësinë e tyre të përmbajtur kur nuk janë të përkushtuar ndaj dikujt në veçanti. Megjithatë, keni aftësinë tuaj për t’i bërë gjërat vetë tani. Mund të duket sikur dëshironi që gjërat të bëhen në mënyrën tuaj, dhe më pas vini në dyshim aftësitë tuaja ose vetëbesimi juaj ulet. Mos harroni se kush jeni dhe për çfarë jeni në të vërtetë, Akrep. Këtë javë, është më shumë sesa po i lejoni vetes të besoni.

SHIGJETARI

Ana juaj intuitive, lozonjare dhe krijuese do të shfaqet këtë javë. Shigjetari shpesh është i ri në zemër. Kjo është një javë ideale për të menduar dhe për të shkruar çdo gjë që ju vjen në mënyrë instiktive, duke bërë shënime të vogla për më vonë. Lëreni veten të imagjinoni se si do të dukej jeta për ju në gjendjen e saj më ideale, pa kufizime apo pritshmëri shoqërore që ju pengojnë. Megjithatë, mund të mos jetë java më produktive për sa i përket ndjekjes së të gjitha këtyre gjërave në një nivel praktik, prandaj mos u nxitoni të bëni ndonjë gjë të veçantë. Kjo është për më vonë!

Mërkuri shprehës dhe elokuent është në sektorin tuaj të komunikimit edhe për një javë. Përdoreni këtë kohë me mençuri duke inkurajuar bisedën, mos e nënvlerësoni ndikimin e fjalëve tuaja. Kjo mund të jetë thelbësore për suksesin e dikujt afër jush.

BRICJAPI

Tani është një kohë për të festuar dhe për t’u gëzuar. Jeni të njohur për faktin se jeni të mirë, por kjo javë nuk ka të bëjë me kutitë që keni shënuar ose listat e detyrave që ende nuk janë plotësuar. Duhet të festoni. Për çfarë, mund të pyesni? Epo, kjo është çështja e një energjie festive spontane, ju mund të festoni pothuajse çdo fitore të vogël, çdo cilësi apo tipar, ose thjesht veten në përgjithësi nëse dëshironi.

Mërkuri mendjemprehtë është në shenjën tuaj për pak më shumë se një javë, ndaj jepni ide dhe kërkoni favore. Madje kërkoni këshilla profesionale nëse mendoni se kjo do t’ju japë një avantazh në konkurrencë. Bëjini vetes një premtim për të gjetur një mënyrë argëtuese dhe unike për t’i dhënë gëzim vetes këtë javë, Bricjap.

UJORI

Ujori po përpiqet të heqë dorë nga çdo kufizim këtë javë. Nuk është një pamje argëtuese, pasi zakonisht ju tregon se jeni të frenuar nga pritshmëritë dhe standardet që me shumë mundësi nuk janë as tuajat. Me fjalë të tjera, shpesh është një lloj kufizimi i vetëzbatuar. Kjo punë është soditëse dhe reflektuese dhe kërkon një sasi të mirë ndershmërie dhe kohe. Sidoqoftë, do të jetë e vlefshme më vonë.

Një fillim i këndshëm i javës ju ndihmon të kontrolloni prioritetet tuaja. Po, ka një biznes që duhet të menaxhohet, ama edhe lumturia juaj është po aq e rëndësishme. Nëse duhet të justifikoni pak kohën, kujtojini vetes se kjo do t’ju bëjë një mik, partner dhe prind më të mirë.

PESHQIT

Peshqit janë duke lëvizur dhe duke u përkulur me tekat e Universit këtë javë. Ndryshimi dhe transformimi janë tashmë në punë me Rrotën e Fatit në tavolinë. Megjithatë, ka të ngjarë që ndryshimi dhe transformimi të mos bien nën kontrollin tuaj. Por jini të sigurt se me pak besim në forcat që mund të keni, dhe ndershmërinë që kërkohet për të rrjedhur me atë që është autentike për ju, do ta gjeni përsëri veten aty ku duhet të jeni.

Kjo javë ka një energji të tmerrshme, misterioze që e turbullon atë, por mund të jetë argëtuese dhe e rastësishme nëse nuk shkoni kundër saj. Shikoni për çdo sinkronizim, ato do t’ju bëjnë të dini se jeni në rrugën e duhur. Nuk është ajo që thua, është mënyra se si e thua. Duhet të jeni më pak të ndjeshëm dhe më të sigurt.