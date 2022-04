Mund t’ju helmojë menjëherë, gabimi që po bëni me orizin e gatuar një ditë më parë

Orizi është një nga ato ushqime që gjithmonë përfundoni duke e ngrënë dhe të nesërmen me fasule ose me diçka tjetër. Ai dhe pas një dite ka akoma një shije të mirë ndryshe nga patatet që po nuk i hëngrët të ngrohtë nuk i hani dot më. Por, shumica e njerëzve nuk e dinë se orizi i mbetur është jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj helmimit me ushqim.

Ajo nuk ka të bëjë fare me mënyrën se si ngrohet ai, por mënyra se si ai ruhet pasi e keni gatuar. Orizi ka qeliza që janë në gjendje të riprodhojnë të bakterin Bacillus cereus.Ky i fundit është mund të shkaktojë helmim nga ushqimi dhe mund të mbijetojë në oriz edhe kur ai është gatuar.

Problemi vjen kur e lini orizin tuaj në temperaturën e dhomës pas gatimit. Kur lihen jashtë, baktere shumëfishohen duke ju shkaktuar helmimin nga ushqimi.

Sa më gjatë të qëndrojë orizi pasi ta keni gatuar, aq më shumë ka gjasa që të helmoheni ndaj është mirë ta konsumoni sa më shpejt të jetë e mundur.