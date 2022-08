“Mos i ushqeni fëmijët me përralla”, ekspertët tregojnë si t’i përgjigjeni pyetjes së sikletshme: “Si linda unë?”

Shumë shpesh prindërve u bëhet kjo pyetje. Fëmijët shpesh dyshojnë ose janë kuriozë ta dinë se nga vijnë. Ndërsa nga njëra anë kësaj pyetjeje duhet t’i jepet përgjigje në mënyrë të përpunuar, përgjigja e përpunuar përfshin disa dimensione të ndjeshme të cilat janë jashtëzakonisht të vështira për t’u përfshirë në një përgjigje të shkurtër dhe nëse nuk përcillen në mënyrën e duhur mund të interpretohen në mënyrë të gabuar.

Pse është e rëndësishme të trajtohet kjo pyetje?

Mendja e një fëmije është shumë kurioze. Dhe një fëmijë që pyët dhe është kurioz konsiderohet të jetë i shëndetshëm dhe i zhvilluar intelektualisht. Nëse fëmija juaj po bën disa pyetje të tilla, ju duhet të jeni të lumtur për këtë. Mos i injoroni pyetjet ose mos u irritoni nga pyetjet. Pyetjet si “nga kam ardhur” ose “kë do më shumë” ose “çfarë është babi për ty” duhet të trajtohen si duhet në vend që thjesht t’i anashkaloni.

Mos e injoroni pyetjen

Nëse jeni prind, deri në këtë kohë duhet ta keni kuptuar se injorimi i çdo lloj pyetjeje do të shkaktojë më shumë pyetje! Prandaj, mos pretendoni se nuk po dëgjoni ose thjesht mos e neglizhoni. Fëmijët mund të kuptojnë shumë nga gjuha juaj e trupit dhe mënyra se si flisni. Pra, mos e bëni të çuditshme për ta dhe për ju.

Mos u futni në detaje; por mos i ushqeni me përralla

Do ta keni të vështirë të shpjegoni gjithçka që lidhet me lindjen e një fëmije. Siç u tha më parë, nëse shpjegohet në mënyrë të gabuar, do të interpretohet në mënyrë të gabuar. Tregojini fëmijës tuaj se çdo qenie njerëzore përbëhet nga grimca të vogla të quajtura ‘qeliza’. Mami dhe babi kanë qeliza të veçanta që krijojnë një fëmijë. Fëmija qëndron brenda trupit të mamasë në një ‘shtëpi’ të veçantë të quajtur mitra dhe kur ai është mjaft i madh për të dalë në botë, nëna e nxjerr nga barku. Ju lutemi përmbahuni nga tregimi i historive si “lejleku erdhi dhe të vendosi pranë meje ndërsa unë isha duke fjetur”.

Jepi fëmijës fakte

Faktet gjithmonë kanë ndihmuar me një mendje kureshtare. Mos përdorni fjalë të rastësishme si “mrekulli” “Zoti të dhuroi për mua” për të adresuar një pyetje kaq të rëndësishme. Përdorimi i termit të saktë shkencor, do ta ndihmojë fëmijën ta kuptojë më mirë atë. Mund t’ju kursejë gjithashtu kohë dhe përpjekje nëse do ju duhet t’ia rikujtoni. Një përgjigje e rastësishme nuk mund të mbahet mend kurrë dhe në rast se ky diskutim rifillon, fëmija juaj mund t’ju bombardojë me disa pyetje të kryqëzuara. Pra, kini kujdes me atë që thoni.

Përdorni terma të thjeshtë biologjikë; sigurohuni që edhe ato të jenë të përzgjedhura

Termat e thjeshtë si qeliza, mitër janë më të lehta për t’u kuptuar dhe nuk paraqesin ndonjë rrezik. Fëmijët kanë një tendencë për të imituar ose përsëritur fjalët. Prandaj, përmbahuni nga përdorimi i fjalëve si seksi, marrëdhënie, penis, vezore, etj. Këto terma specifikë biologjikë mund të përdoren kur fëmija rritet dhe është mjaft i madh për të kuptuar rëndësinë.

Dëgjojeni me vëmendje reagimin e fëmijës

Mos e lini fëmijën tuaj pasi të keni paraqitur shpjegimin tuaj. Prisni pak dhe shikoni nëse fëmija juaj ka më shumë pyetje për këtë temë të veçantë. Mos harroni gjithmonë, sa më shumë të përpiqeni t’i shpëtoni pyetjeve kurioze të një fëmije, aq më shumë do të krijoni dyshime në mendjen e tij. Është shumë e rëndësishme të trajtohet pyetja.