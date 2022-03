Mos e refuzoni, ndryshimi befasuese që do t’i ndodhë trupit tuaj nëse hani qepë më shpesh

Ajo që të bën të qash, vetëm të bën më të zhurmshëm, është ndoshta ajo që do të të thotë një qepë. E pasur me vitamina dhe lëndë ushqyese që përmirësojnë shëndetin nga koka te këmbët, qepa është me të vërtetë një super ushqim që do të bëjë mrekulli në trupin tuaj nëse konsumohet çdo ditë.

Ato mund të përmirësojnë densitetin e kockave

Sado e çuditshme të tingëllojë, disa studime kanë zbuluar se ngrënia e qepëve mund të ketë një efekt pozitiv në densitetin e kockave. Konsumi i qepës çdo ditë për një muaj e rrit atë me 5% në krahasim me ata që nuk e bëjnë këtë.

Ato mund të ulin nivelet e kolesterolit dhe të mbajnë zemrën tuaj të shëndetshme

Me përmbajtje të lartë të vetive anti-inflamatore, qepa redukton kolesterolin e keq në trup. Niveli i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën të shëndetshme.

Ato mund ta bëjnë më të lehtë tretjen

Qepët janë plot me fibra që përshpejtojnë tretjen e duhur. Përveç kësaj, ai gjithashtu rrit prodhimin e “baktereve të mira” në zorrë, duke e bërë më të lehtë procesin e tretjes.

Ato mund të zvogëlojnë shkatërrimin e qelizave dhe të nxisin antioksidantët

Qepa ka 25 lloje të ndryshme të antioksidantëve që janë të mirë për trupin. Jo vetëm që na mbajnë larg disa sëmundjeve, por parandalojnë edhe shkatërrimin e qelizave.

Ato mund të përmirësojnë shikimin dhe shëndetin oral

Qepët vrasin bakteret e këqija në gojë dhe përmirësojnë higjienën orale. Vetitë e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë dhëmbët. Ato përmbajnë gjithashtu kuercetinë, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban sytë të shëndetshëm .

Ato mund të ndihmojnë me gjumin

Hulumtimet e kryera nga Universiteti i Kolorados tregojnë se ngrënia e qepëve mund të përmirësojë cilësinë e gjumit . Ato kanë fibra që promovojnë shëndetin e mirë të zorrëve dhe lehtësojnë stresin.

Ato mund të luftojnë plakjen dhe të përmirësojnë lëkurën

E pasur me vitamina A, C dhe E, qepa mund t’i japë lëkurës një shkëlqim. Ato gjithashtu zvogëlojnë aknet dhe, sipas një studimi, aplikimi i një xheli të nxjerrë nga qepa në plagët tuaja mund t’i shërojë ato.