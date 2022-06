Mos e derdhni ujin në të cilin keni gatuar vezët! Ai përmban një përbërës që do të ringjallë lulet tuaja

Prej kohësh dihet se pothuajse çdo përbërës në kuzhinë mund të përdoret në mënyra të ndryshme.

Kur bëhet fjalë për makaronat, të gjithë e dimë se uji në të cilin janë gatuar nuk duhet hedhur sepse mund të përdoret për salcë.

Por a e dini se uji në të cilin janë gatuar vezët mund të përdoret për bimë.

Domethënë, bimët si kalciumi, ai kontribuon në forcën e tyre dhe ka shumë prej tij në ujin në të cilin janë gatuar vezët.

Kalciumi gjithashtu ndihmon në ruajtjen e p të mirë të tokës.

Normalisht, është e rëndësishme të prisni që uji të ftohet në temperaturën e dhomës përpara se të ujitni bimët, shkruan albeu.com.

Nëse nuk jeni të sigurt nëse bima juaj ka mungesë kaliumi, kushtojini vëmendje simptomave të mëposhtme:

Njolla të verdha-kafe në gjethe, të cilat janë të rrethuara nga një buzë kafe dhe rritje e ngadaltë. Kalciumi i mjaftueshëm në tokë i bën bimët më pak të ndjeshme ndaj sëmundjeve dhe dëmtimeve.

Nëse gjethet e bimës tuaj janë të thata dhe të shurdhër, përpiquni t’i ringjallni ato në mënyrën e kopshtarëve me përvojë.

Jo vetëm që do të keni gjethe të bukura dhe me shkëlqim të bimës, por majoneza do të dekompozohet dhe do të mbledhë plotësisht pluhurin e grumbulluar.