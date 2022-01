Nga doza ditore deri te ndikimi në imunitet, 4 gjëra që të gjithë duhet të dini për vitaminën C

Agrumet nuk janë të vetmet të pasura me këtë vitaminë kryesore

Kur flasim për imunitetin, shumica e njerëzve së pari mendojnë për vitaminën C. Kohët e fundit, ne po kujdesemi për shëndetin më shumë se kurrë.

Çfarë saktësisht bën vitamina C për ne?

Vitamina C është një vitaminë e tretshme në ujë që vepron si një antioksidant i fuqishëm. Ka një rol të rëndësishëm në sistemin nervor, metabolizëm dhe imunitet.

Përveç kësaj, vitamina C ndihmon në absorbimin e mikronutrientëve, veçanërisht hekurit – thekson dr. Megan Meier.

Sa vitaminë C ne kemi nevojë në ditë?

Shtojcat ushqimore të rekomanduara në formën e vitaminës C sillen nga 15 miligramë deri në 120 miligramë në ditë, në varësi të moshës dhe gjinisë.

Rekomandohet 75 miligramë në ditë për gratë dhe 90 miligramë në ditë për burrat.

A do të ndihmojë marrja e dyfishtë e vitaminës C në sistemin imunitar?

Vitamina C është një lëndë ushqyese e rëndësishme për funksionimin optimal të imunitetit. Megjithatë, studimet kanë treguar se marrja e megadozave të saj në formën e shtojcave nuk ndihmon fare në luftën kundër sëmundjeve, siç është ftohja e zakonshme.

Më shumë vitaminë C nuk është domosdo më e mirë, sepse trupi ynë mund të absorbojë vetëm disa qindra miligramë në të njëjtën kohë. Për shkak se vitamina C është e tretshme në ujë, ajo ka toksicitet të ulët dhe nuk shoqërohet me efekte të dëmshme në doza të larta.