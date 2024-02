Moda e vitit 2024: Dashuria për macet, nga kapuçet në sfilata deri te printimet në veshje

Këtë vit moda na tregoi dashurinë e saj për macet, nga sfilatat e Parisit në Milano e deri te kapuçat, sipas vogue.it.

“Kurrë nuk e kam menduar se mund të dashurohem kështu”, tha Karl Lagerfeld për të shpjeguar dashurinë që ndjente për macen e tij Choupette si dhe për çdo njeri që në jetë është shoqëruar ndonjëherë me një mace.

”Duhet ta shihni. Edhe ti do të dashuroheshe menjëherë, ajo është vërtet fantastike dhe kështu përpiqemi të bindim miqtë që nuk e kuptojnë pse preferojmë t’i kalojmë mbrëmjet e së shtunës me Choupette-n tonë sesa të kërcejmë. Dhe nëse duhet të dalim, do të ishim në gjendje t’i studionim të gjitha vetëm për të sjellë macen tonë me vete”, thekson Lagerfeld.

2024 është viti në të cilin moda rrëfeu dashurinë e saj për macet, duke pasur parakalime të modës së lartë nga Milano në Paris me printime dhe veshje që të kujtojnë këto kafshë të vogla të ëmbla.

Nga JW Anderson një obsesion që ka zgjatur për disa sezone

Përurimi i kësaj linje të rrëfimeve të maces ishte JW Anderson i cili ia kushtoi shfaqjen e tij të veshjeve për meshkuj të vitit 2024 regjisorit Stanley Kubrick dhe mbi të gjitha filmit të tij ”Eyes Wide Shut”.

Një mace e adhurueshme kuqezi që i përkiste regjisorit, me emrin Polly, shfaqet për disa sekonda në film. Duket se Kubrick e kishte dashur aq shumë sa donte ta përjetësonte në punën e tij, në mënyrë që ta shihte sa herë të donte, qoftë edhe për disa sekonda.

Si dhuratë për ditëlindjen e tij të 60-të, vajza e tij Katharina, piktore, i dhuroi një pikturë të Pollyt, e cila është gjithashtu një nga printimet që u shfaqën në JW Anderson në formën e një trikoje dhe një çante.

Shkurtin e kaluar, stilisti anglez kishte krijuar këpucë revolucionare me taka të larta në formën e një putre maceje (sipas Vogue USA një nga revolucionet për nga forma, i dyti vetëm pas Tabi nga Maison Margiela).

Në Acne Studios, fytyra e një koteleje të bardhë me sy të mëdhenj blu duket nga poshtë jelekut të veshur nga këngëtari Yves Tumor, fytyra e fushatës së re të prezantuar në Paris më 17 janar.

Kotele me mëngë të gjata nuk ekziston, por ajo u krijua me inteligjencë artificiale.

Gjithashtu në Paris, Givenchy tregoi një veshje për meshkuj me printin e dy maceve gri, të shoqëruar nga një çantë dore me gëzof (që mund t’ju kujtojë një kotele). Flokët dhe vëllimi i peliçeve që mbanin modelet e Givenchy nuk të kujtonin asnjë mace tjetër përveç gëzofit të ashpër të një maceje që priste ta përkëdhelte.

Edhe kapuçët kanë veshë maceje

Nga Dua Lipa e deri te këngëtarja Clara, konfirmohet si momenti i maceve në modë, të cilat shfaqen me veshët lart në kapuçët e xhupeve dhe xhaketave tona.

Ishte viti 2018 kur ”Commes des Garçons” publikoi koleksionin e famshëm të kapelave me veshë Mickey Mouse. Duket se macja tashmë ka zënë vendin e saj. Në zemrat tona. Dhe ”voilà!”. Macet protagoniste në modën e këtij viti!.