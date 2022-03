Metoda e lashtë kineze nëpërmjet këmbëve, pastron gjithë trupin në vetëm 30 minuta

Pastrimi i trupit tuaj përmes këmbëve është një metodë e lashtë kineze që mund t’ju ndihmojë të largoni toksinat e grumbulluara.

Kinezët e lashtë besonin se këmbët kanë shumë zona energjetike që janë të lidhura me organet dhe kjo është arsyeja pse ata e përdorën këtë metodë për pastrim.

Provoni një nga këto metoda:

Detoks me kripë

1 gotë kripë Epsom

1 gotë kripë deti

2 gota sode buke

Pak pika të ndonjë vaji esencial

Vendosni të gjithë përbërësit në ujë të valë. Përziejini derisa të shkrihet gjithçka. Lëreni ujin të ftohet pak dhe më pas futni këmbët për 30 minuta. Kjo banjë e pabesueshme e këmbëve do të detoksojë trupin tuaj, qetëson lëkurën tuaj dhe do të luftojë rraskapitjen.

Detoks me oksigjen

1 lugë pluhur xhenxhefili

2 gota peroksid hidrogjeni

Mbushni vaskën tuaj me ujë të nxehtë. Shtoni të gjithë përbërësit dhe futni këmbët tuaja për 30 minuta. Kjo banjë e mahnitshme do të detoksojë trupin tuaj, do të trajtojë alergjitë dhe acarimet e lëkurës.