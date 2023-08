Mësoni se çfarë tregon pëllëmba për shëndeti tuaj

Duart janë një nga pjesët e para të trupit që tregojnë shenjat e plakjes. Por jo vetëm kaq, ata mund të tregojnë dhe probleme të caktuara shëndetësore.

Mjekët thonë se gjendja e duarve tua mund të jetë rezultat i disa ndryshimeve mjekësore që ndodhin diku tjetër në trupin tuaj.

1.Pëllëmbët e kuqe

Mjekët shpjegojnë se pëllëmbët e kuqe mund të jenë një shenjë e problemeve të mëlçisë, veçanërisht nëse jeni mbi 50 vjeç. Zakonisht skuqja është e vendosur në skajin e jashtëm të pëllëmbës. Arsyeja e mundshme për pëllëmbët e kuqe është një ndryshim në ekuilibrin hormonal i cili shkakton zgjerimin e enëve të gjakut. Artriti reumatoid mund të jetë gjithashtu një arsye për skuqje në pëllëmbët.

Nëse keni pikasur zona të kuqe në duar, duhet të merrni këshilla mjekësore për të zbuluar arsyen e vërtetë. Ndërkohë, përpiquni të kaloni në një dietë të shëndetshme dhe të ulni konsumin e alkoolit.

2.Pëllëmbët e djersitura

Ka disa arsye të mundshme për pëllëmbët e djersitura:

– djersitje e tepruar

– stresi

– tiroide tepër aktive

Në rast të hiperhidrozës, e cila është djersitje e tepruar, mund të provoni antiperspirantë të fortë. Ju gjithashtu mund të bëni një procedurë mjekësore për të luftuar hiperhidrozën.

Mundohuni të kufizoni marrjen e alkoolit dhe të mësoni të kontrolloni nivelet e stresit tuaj. Nëse duket se asgjë nuk funksionon, patjetër që duhet të lini një takim te mjeku.

3.Humbja e ndjeshmërisë dhe ndjesi shpimi gjilpërash

Ndonjëherë zgjohemi me ndjenjën se kemi humbur ndjeshmërinë në pjesë të caktuara të trupit tonë, dhe kur lëvizim fillon të ndjehet. Zakonisht është vetëm sepse kemi shtypur nervin shqisor për një kohë të gjatë. Ndjesi shpimi gjilpërash është koha që i duhet nervit për t’u rikthyer në punë.

Në disa raste këto simptoma në duar mund të jenë një shenjë e një problemi më serioz si osteokondroza e qafës së mitrës, sindroma e tunelit kyçit të dorës, tromboza venoze e gjymtyrës, një dëmtim i pleksusit brachial, anemi ose diabet. Nëse shpesh përjetoni humbje të ndjeshmërisë në duart tuaja pa ndonjë arsye të qartë, shkoni dhe konsultohuni me mjekun tuaj.

4.Duart e thata

Arsyet më të zakonshme për lëkurën e thatë në duar janë dehidrimi dhe mungesa e estrogjenit, e cila shkon dorë për dore me menopauzën. Për të shmangur dehidratimin pini mjaftueshëm ujë dhe përdorni kremra hidratues për duar. Përfshini në dietën tuaj peshk me vaj, fara dhe arra. Vizitoni mjekun tuaj për terapi hormonale të zëvendësimit, kjo do t’ju ndihmojë të kontrolloni rënien e estrogjenit.

5.Dridhje duarsh

Dihet që dridhja e duarve mund të jetë një shenjë e problemeve serioze shëndetësore. Nëse keni shqetësime serioze shkoni dhe merrni këshilla mjekësore. Ndërkohë kufizoni marrjen e kafesë dhe alkoolit, sepse ato gjithashtu mund të shkaktojnë dridhje të duarve. Arsye të tjera të mundshme janë ankthi dhe stresi i madh.

6.Thonjtë e dobët

Thonjtë e dobët ose të çarë mund të jenë simptomë e mungesës së zinkut. Zinku është me të vërtetë i rëndësishëm për shëndetin tonë, ai promovon shërimin e plagëve, ndihmon qelizat të ndahen dhe forcon sistemin imunitar. Shtoni disa ushqime të pasura me zink në dietën tuaj si tërshëra, arrat dhe mishi. Mjekët gjithashtu rekomandojnë marrjen e zinkut si shtesë nëse niveli i tij është i ulët në trupin tuaj.